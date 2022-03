Ucrania: guerra y diplomacia

La única polémica orgánica que se ha abierto en España en relación con la invasión de Ucrania por Rusia ha surgido en el seno de Unidas Podemos y ha sido teórica y elemental: ha versado sobre si era/es legítimo enviar armamento al país agredido, se supone que arbitrariamente, o si, en aras del pacifismo como bien esencial, hay que seguir apostando por las vías diplomáticas. La controversia es profundamente estéril porque a): en cuanto se ha desencadenado la guerra, la diplomacia solo puede servir para concluirla, no para gestionarla; b).-el armamento que reciba el pequeño ejército de Ucrania difícilmente cambiará el signo de la guerra, y c): sea cual sea el desenlace del conflicto armado, la fractura se mantendrá si no se logra un nuevo statu quo negociado, unas nuevas formas de convivencia estratégica, que solo pueden provenir de un gran esfuerzo diplomático.

Es muy doloroso asistir al aplastamiento de un pueblo, ahora el de Ucrania como antes el de Siria o el de Irak. Pero en el caso europeo, el dilema que hay que resolver es mucho más grave, complejo y trascedente: los espectadores cercanos —la OTAN pero también China— hemos de decidir si asistimos desde lejos al conflicto cuidando de que no se extienda —la negativa de la OTAN a declarar una zona de exclusión aérea va precisamente en esta dirección— y socorriendo quijotescamente al seguro perdedor, o si emprendemos un gran esfuerzo diplomático para detener la agresión, ayudamos entre todos a las víctimas y negociamos un nuevo statu quo entre Oriente y Occidente que organice el final real de la guerra fría. Naturalmente, lo ideal sería que hiciéramos ambas cosas a la vez,

Porque hay que reconocer paladinamente que a): el final de los bloques condujo a la desaparición del Pacto de Varsovia pero la OTAN mantuvo su especificidad militar. Y b): cuando acabó la guerra fría se garantizó a Moscú —que la OTAN no se ampliaría hacia el este. Y sin embargo, han ingresado en la Alianza Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Polonia, Rumanía, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Albania… Kissinger ha recordado esta promesa reiteradamente.

Es de sobras conocido que Rusia no es una democracia parlamentaria como las occidentales y que no comparte nuestros valores humanistas. Tampoco China. Pero ha de haber un modo de coexistir pacíficamente, porque si no se admite este axioma, más vale que comencemos cuanto antes la guerra nuclear para que los escasos supervivientes resuelvan el pleito.

En la guerra en curso, Rusia no puede permitirse perderla, porque supondría para ella un inaceptable ridículo, y Occidente no puede dejar de sancionar con la mayor dureza la violencia criminal de Moscú contra Ucrania. Pero una vez descrita la evidencia, hay que preguntarse si es posible conciliar la visión nacionalista que esgrime Rusia sobre sí misma —la sociedad rusa, no solo Putin— con una neutralización militar de una franja lo suficientemente ancha entre el este y el oeste, con el reconocimiento de la soberanía de los países de esta franja garantizada por las partes y afianzada en la desmilitarización.

Ya sabemos que Putin es un criminal de guerra, al menos desde 2014, cuando comenzó su campaña expansionista, pero aunque las comparaciones sean siempre odiosas, quizá tengamos que ser pragmáticamente indulgentes con quien, al fin y al cabo, ha hecho prácticamente lo mismo que los líderes occidentales hicieron recientemente en otros lugares. Y si se marcan como grandes objetivos el final de la guerra (y del sufrimiento de la población ucrania y la consecución de un pacto entre el este y el oeste basado en la neutralización militar de amplias zonas e incluso en nuevas reducciones de los arsenales convencionales y nucleares), lo lógico sería que las organizaciones internacionales y los líderes de las grandes potencias estuvieran ya buscando por todos los medios una gran negociación histórica.

Se trata de implementar unas nuevas reglas de juego no eurocentristas sino globales, en que se abran espacios de tolerancia entre regímenes liberales e iliberales, con un mínimo común denominador en materia de derechos humanos, y con una ONU remozada que fuera capaz de arbitrar el conjunto. Si no se empieza por ahí, todos los demás debates —el de si se entregan o no lanzagranadas a Ucrania, por ejemplo— serán absurdos e irrelevantes.