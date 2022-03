Enguany és un 8 de març important. Per primera vegada des de l’esclat de la pandèmia, podem tornar a sortir als carrers, sempre respectant les normes de seguretat, per reivindicar els drets i les oportunitats de totes les dones, per la qual cosa crec que ha arribat el moment que l’onada feminista actual recuperi l’impuls per aconseguir tot allò que encara ens queda per millorar.

Les dones no ho hem tingut mai fàcil. Hem hagut de lluitar, al llarg de la història, cada dret, cada fita, cada oportunitat aconseguida, tenint present l’exemple de tantes referents i amb les prioritats molt clares. Ara cal continuar avançant, tenint cura de no fer ni una passa enrere, resistint les envestides dels que volen frenar el progrés feminista.

Partint d’això, hem de dir amb orgull que les Illes Balears som referent en polítiques d’igualtat i en favor de les dones, però no ens resignam. La pandèmia ens ha demostrat que les crisis les pateixen més les dones, que encara hi ha dones que cobren menys que els homes per una mateixa feina, que la pobresa continua tenint cara de dona, que ens continuen matant pel fet de ser dones, que encara ens encarregam de les cures i càrregues familiars, i que la precarietat laboral ens continua perjudicant més que als homes.

Per això és tan important el feminisme, les polítiques d’igualtat i que en aquest 8 de març totes i tots continuem reivindicant el que ens queda per aconseguir, amb la necessària implicació dels homes. Cada pancarta, cada reivindicació, cada lluita val la pena per aconseguir allò que no tenim per la imposició del masclisme i el patriarcat. Ens ho devem a nosaltres mateixes, a les que ja no hi són i a les que vindran, tenint en compte que som la meitat de la població i que sense nosaltres s’atura tot.

Precisament, aquest 8 de març també és un dia per demostrar que som imprescindibles perquè tot funcioni i, per tant, se’ns ha de reconèixer a través de drets, d’ajuts, d’oportunitats, de tenir el lloc que ens correspon en tots els àmbits de la vida.

Des del Govern de les Illes Balears ens deixam la pell per fer realitat tot allò que cridam cada 8 de març als carrers, i tot i que encara ens queda moltíssim per fer, tenim resultats. En el quart trimestre de 2021, la taxa d’ocupació femenina a les Illes Balears ha augmentat un 4,15 % respecte al mateix període de l’any 2020. Segons les darreres dades disponibles de 2019, la bretxa salarial entre dones i homes ha descendit al nivell més baix des que les enquestes d’estructura salarial de l’Institut Nacional d’Estadística registren aquesta dada, gràcies a l’impacte de l’augment del salari mínim interprofessional. Mitjançant la col·laboració amb les cambres de comerç, 293 dones han acabat el seu pla d’empresa i han obert els seus negocis.

Són només alguns exemples que demostren la nostra obsessió per una millor ocupació, uns millors salaris i més estabilitat per al projecte de vida de les dones de les Illes Balears. El millor antídot contra el masclisme és la coeducació, però també les oportunitats per a l’empoderament i la independència econòmica de les dones.

Ara bé, si una mesura em satisfà especialment un dia com avui és el Pla de Conciliació i Corresponsabilitat que ja estam desenvolupant i que ens ha d’ajudar a poder organitzar millor la vida laboral, familiar i personal, amb més corresponsabilitat per part dels homes.

Per tant, aquest 8 de març, us convid a totes a ser com sou, a dir en veu alta el que necessitau, el que pensau, el que voleu i també allò que no us sembla bé, a continuar treballant conjuntament per unes illes en igualtat, a continuar fent de la nostra terra un territori referent en polítiques d’igualtat i, si pot ser aviat, lliure de prostitució, tràfic i violència masclista.