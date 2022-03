Ciudad Yuvaíka, año 2055 d.c.

Se nos está echando el tiempo encima, el 8M está al caer. Actualizad los argumentarios, si algún descerebrado actúa nos generará un minuto de silencio. Anotad que las expresiones compungidas deben sostenerse entre el minuto anterior y posterior. Los escalones emocionales faciales dan mal en pantalla. Y recordad que las FFP2 no enmascaran sonrisas.

¿Ha llegado el programa de Épsilon? El año pasado solo dio tiempo a publicarlo en esperanto. No. Reclamadlo.

¿Cómo está el tema de la mesa redonda? Deben conformarla tres mujeres, dos conocidas y una profesional de algún tema de moda. Incorporad una limpiadora joven. El moderador; hombre de perfil bajo, no traigáis un monoparlante.

Los pósteres. El año pasado sobraron la mitad. Aseguraos que se reparten. Si la auditora encuentra las cajas llenas de panfletos inservibles tendremos problemas.

La conferencia. Probad con alguna futbolista. ¿El tema? Da igual. Sobre mujeres. No se remunera. Usad los conceptos de captación habituales; responsabilidad social, empoderamiento, sororidad, desigualdad endémica… No me llames señor… por favor.

Discursos; no abuséis del futuro; haremos, promoveremos… Tópicos huecos. Algo se habrá hecho. Encontradlo y magnificadlo.

Trabajad las agendas, no pueden solaparse. Rellenad huecos y priorizad al líder.

Los coches oficiales conducidos por mujeres. Camareros en el cáterin. La seguridad, formada por mujeres uniformadas, sobre todo la responsable. Traje de gala no, el operativo transmite mayor dureza. Los varones pueden ir de paisano.

El informe de la entrevista personal sobre la vacante, decía que la aspirante estaba pálida y vomitó. Apunta PPP <presunta progenie proscrita>, descartadla.

La conferencia en hotel con directora. Edificio con algún motivo sostenible; techos con algas, piedras… Aprovechad la sostenibilidad. Quedaos con el lema «género sostenible». Averiguad cuál de ellas se ha equivocado con los paneles. Preparadle un kick up.

Simultanead las publicaciones diarias en redes. Es el centenario del autobús de Rosa Parks, citadlo. Informe diario del Community Manager a las ocho en mi mesa. Las answers sincronizadas. No juntéis los medios digitales, radio o TV con los impresos. Dosificad y rentabilizad la presencia.

Actualizad los argumentarios, si algún descerebrado actúa nos generará un minuto de silencio

Organizad un encuentro casual con alguna televisión local en sábado. Que a primera hora capte al líder afeitado y sin escolta, saliendo vestido informal, de una tienda kilómetro cero tras hacer la compra. Saludo, sonrisa y no comment. Bolsa de papel reciclado en la mano izquierda, verduras vistas; puerros o sofritos bastará. Podrá ir estrechando manos con la derecha. Que no se olvide el gel hidroalcohólico. El coche oficial a distancia. Editad la noticia y viralizadla en redes. Los medios nacionales se harán eco el domingo.

Controlad los planes de igualdad. Si falta alguno, que lo improvisen; mucha filosofía y normativa, citando sin falta la europea y la ONU. Viste mucho. Si necesitan concretar, sugerid diámetros: agarre de manos; bolis y palos más delgados en las escobas; cuadernos light; un pequeño plus relacionado con el déficit férrico… Eludid temas jabonosos, para eso está la legislación general. En la elección de vacaciones o libres, no es posible priorizar a las madres con vástagos menores de doce años. Ni fraccionar en horas el disfrute de sus días libres. Ni siquiera, coger días sueltos de vacaciones. Ya sé que son suyos… no les regalaríamos nada, pero trae mucho lío. Moratorias de ascensos por embarazos, tampoco. Conciliación casa muy mal con gestión.

¿Dónde está la señora Lambda? Últimamente falta mucho. Con su hija en el médico. Habrá problemas para cubrir su área. Debería gestionar mejor su red familiar. Tiene un compromiso con la organización y con su género. No podemos descuidar nuestra labor de lucha constante por las mujeres, ni su puesta en valor anualizada en un aniversario internacional. Ellas lo saben y confían en nosotros. No podemos defraudarlas. Hablad con Lambda…