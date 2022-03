De asediado a asediador

Unas pocas fechas atrás ya resalté las, para mí, semejanzas o parecidos entre las figuras de Putin y su par Hitler, sobre ambas máscaras ya se han realizado estudios, ensayos y demás acercamientos a las características psicológicas, sociológicas de ambos y hasta morfológicas, sobre las que no voy a incidir pero déjenme informarles de que corre por las redes una comparativa fotográfica en la que aparecen los dos mandatarios, si la encuentran observen sus ojos por favor y podrán observar que en la mirada de ninguno de ellos existe vida o asomo de emoción, solo determinación, y no lo digo como alabanza; desgraciadamente los acontecimientos en Ucrania no hacen más que reafirmarme en mi barrunto de que el primero parece, sino un avatar del segundo sí el resultado de un erróneo experimento de clonación.

Cuando escribo estas líneas, con la incertidumbre de si las próximas horas o días me concederán el acierto o por el contrario me mostrarán mi error, tal parece que las huestes del sátrapa moscovita, nuestro Presidente dixit, se proponen, ante el patente fracaso de su pretendida Blitz Krieg, el acudir a la medieval estrategia de rodear Kiev, y quizá otras grandes urbes, a fin de evitar la esperable carnicería que representaría este tipo de pelea callejera con armas del siglo XXI y al mismo tiempo evitar la imagen de un ocupante, que en tal caso más que «desnazificador» nazi, así sin ambages ni florituras, pareciera. Seguramente su intención es el rendir la voluntad de lucha de los ucranianos mediante el vigoroso y heroico, discúlpenme el sarcasmo, embate del hambre provocado por el asedio, en una gran urbe que todavía está poblada por varios millones de personas, dejándoles sin alimentos, sin medicamentos, sin calor, hasta forzar que el dolor venza la admirable resistencia de los ucranianos, todo ello convenientemente sazonado con descargas, día tras día, de la artillería y bombardeos aéreos. A Kiev no le son extrañas tales desgracias pues a lo largo de su historia no se ha librado de encarnizadas luchas por su posesión, que se remontan casi al momento mismo del nacimiento del Rus de Kiev, allá por el siglo IX, curiosamente un Vladimiro el Grande fue el introductor del cristianismo, eso sí por decreto, pero nunca hasta ahora, y de todo corazón espero equivocarme, había sufrido un sitio pergeñado para llevar a sus habitantes a la muerte o la esclavitud, seguramente por su situación o características geográficas; aun así el cerco alemán de 1941 tiene también algunas similitudes con la situación actual, aún cuando solo sea porque algunas de las unidades atacantes de la Wehrmacht también descendieron por la misma ruta desde Bielorrusia. Si finalmente se produce el cerco y se lleva a la población de Kiev al hambre, a la enfermedad, a la desesperación, a la muerte y últimamente a la desgracia de la rendición incondicional al nuevo Atila, este se habrá conducido de forma no distinta a la que eligió hizo su símil alemán, quien sometió a la ciudad, entonces, de Leningrado, recuérdese la ciudad natal de Putin, a casi 900 días de hambre, enfermedad, penuria, fuego y muerte. En la directiva enviada por el Canciller el 29 de septiembre al Grupo de Ejércitos Norte se indica que «siguiendo el cerco de la ciudad, las peticiones de negociaciones de rendición deberán ser denegadas, puesto que el problema de realojamiento y alimentación de la población no pueden ni deben ser resueltas por nosotros» ; aquella directiva, que dejaba bien a las claras cuál era la valoración del fracasado pintor austriaco por las vidas de sus semejantes, venía firmada por el alemán pero perfectamente podría suscribirla ahora el ruso, con tan solo cambiar el nombre de la ciudad. Ahora él que dice que el gobierno de Kiev está formado por neonazis, lo cual sería ridículo si no fuera trágica comparación cuando su presidente es descendiente de víctimas del holocausto, ha atacado un objetivo que se halla en un lugar de siniestro recuerdo, el barranco de Yar, lugar donde fueron asesinados 33.771 ucranianos judíos en apenas dos días. Pero es obvio que esas reminiscencias en nada reblandecen las voluntades de Putín. La familia Putin no siempre ha estado en el lado de los asediadores, de los causantes de muerte y desgracia; los progenitores de Vladimir sufrieron aquel infierno en primera persona, sería interesante conocer su opinión sobre el cerco o cercos que prepara ahora su vástago. El padre de Putin combatió en aquel asedio contra los asediadores, su madre, como el resto de los asediados, sufrió hambre y todo tipo de dificultades, incluso fue dada por muerta, su hermano, como tantos otros niños, murió de difteria durante el cerco, pero al parecer ni tan siquiera el recuerdo del sufrimiento de su familia conmueve el pedernal que debe tener por corazón. Quizá sea porque el aparentemente religioso Putin es también seguidor de otro «conquistador» y su particular teología; el Gran Corso consideraba que Dios está siempre del lado de la artillería más pesada; Don Putín, por lo que se ve, también.