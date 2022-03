Esas lúgubres canciones que vuelven

Al ras. Las guerras. Y los pájaros. ¡Pu…pu…pu! Momentos de mediocridad cristalizados en el tiempo. La belleza en la combinación de unos colores determinados. Los sorprendes comiendo en el suelo emparejados en la pitanza más complicada. Sin querer los interrumpes, sí, son esquivos y cuando nos ven marchan remando en el aire, casi volando a braza, estos preciosos bichos que exhiben el plumero a la vez que esquivan al hombre. En su ADN llevan registrada nuestra estupidez secular, lógicamente. Son de las pocas criaturas capaces de depredar, y se papean las malditas orugas de procesionaria. Habitualmente las giran a golpes, como un calcetín, antes de engullirlas. Su trabajo es para tener en cuenta. Estos días de primavera, absurdamente avanzada, se les puede oír en su peculiar canto que corresponde a este mismo inicio, en los campos de secano. Una melodía que volvió con la pandemia.

Mientras este animal intenta paliar los estragos de las plagas, equilibrando un poco nuestro fallido ecosistema, una cadena interminable, una fila de Homo Sapiens (todos los días) hace cola para visitar aquel fiambre en forma de momia, cosecha 1870 y en conserva desde 1924. Entran y salen del mausoleo, incansablemente y año tras año, cientos de miles de criaturas aparentemente racionales. Avanzan pacientes como las orugas, lentamente y cubiertas de pelos. Las racionales siguen mostrando gran interés por los episodios más dañinos y patéticos de la historia de su misma especie. La irresponsabilidad y el drama de cierta izquierda que se aferra a desfasados análisis que son ya de otro tiempo.

El puput, la abubilla (Upupa epops), resalta en su vuelo de mariposa, tan fácil de identificar de lejos por las rayas blancas en el fondo negro de sus alas. La cresta plegada se abre cuando presta atención a algún peligro o en el cortejo. Y decían que teníamos la cabeza llena de pájaros, pues claro que sí.

Su presencia es agradable del todo para el agricultor ya que siempre supone que gana la batalla a los insectos. Sigue viviendo como una amenaza el uso de ciertos productos insecticidas. Nidifica en huecos y agujeros en los árboles donde la hembra incuba y suele ver nacer entre cinco y ocho polluelos. En los años ochenta, una de las más sonadas anécdotas dio la vuelta, con el boca a boca, en la comunidad de ornitólogos, como algo totalmente real y muy curioso. En la observación de un nido concreto, parece ser que fuera de tiempo, no se llegaba a ver el salto de los jóvenes, su deseada emancipación. Ni pasadas las semanas se escuchaban ya los habituales ruidos de la embuchada por parte de los progenitores, pero sí se veía a la madre en un desespero frenético, en un ir y venir silencioso que siendo para el inútil sustento de sus hijos, eclipsaría algunas teorías. El ornitólogo en cuestión quedó anímicamente noqueado, y para siempre sorprendido, al comprobar que la madre, desesperada, acudía una y otra vez con el pico y el buche llenos de comida para alimentar a sus crías que yacían ya muertas, con el visible esqueleto entero en la posición que las hormigas habían dejado desde las patas a sus pequeñas calaveras. Salía ya de tiempo, pero había seguido guiada por la desesperación y, quizás, por algún sentimiento de culpa.

Mucho más tarde bastaría el rotundo cambio de estación. El cruel y absurdo desficio cesaría. Volvería en sí, para cambiar de registro y de algún modo llegar a aceptar el yermo futuro de sus hijos en el evidente vacío de las cuencas de sus ojos, el mismo que se intuye en el rostro de las revoluciones o se aprecia pasados los años en la inutilidad de algunas ideologías, de ciertas conductas, del marco mental de aquellos que se autoproclaman de izquierda y veneran a ciertos fantasmas.

1984, de referencia Orwelliana, también había sido el año del rodaje de Birdy, esa irrepetible obra de culto de Allan Parker. En cuanto a música, en sus letras, y casi al mismo tiempo: «Ángel exterminador, te espera la guerra…» «yo también quiero ser ministro de la muerte…» cantaba una conocida letra de los ochenta: «guerra excitante te amo», «el mundo es basura pero me gusta estar vivo», «vuelves a casa en el vagón de los mutilados, lo has conseguido eres un héroe al fin a cambio de dos piernas». Era Jorge Ilegal que hoy la recupera, 40 años más tarde, y a coro con Bunbury devolviéndola envuelta en el rostro del místico y desequilibrado que guió los últimos días de los Romanov: La lucha por la vida, disco nuevo y ecléctico, «Si no luchas te matas» compartido con el mismísimo Evaristo. Que faltos estamos de unas gotas de nihilismo.

El siglo veinte se había cerrado en falso y nos encontramos, exactamente, no muy lejos de donde estábamos. Los agricultores, los campesinos agradecidos a este animal-comodín, para la complicada hibridación de este artículo, se cuidaron muy bien de observarlo y descubrieron que en su conducta de ave migratoria, con el tiempo, se apreciaba algún cambio considerable y un giro extraño en el comportamiento. Parece ser que coincide su nuevo estatus de residente, en la mitad sur de la Península Ibérica y Balears, con la Gran Guerra. Sí, la Primera Guerra mundial supuso pasar a ver ejemplares todo el año en Mallorca. Esta criatura decidió alejarse de los cañones exactamente durante ese primer capítulo de la llamada Guerra Civil Europea y muchos ejemplares se hicieron residentes entonces. Sus descendientes siguen, después de dos años de confinamiento humano, esparciendo sus guturales versos como un presagio, un nuevo aviso.

La primavera de 1870 cuando nació Vladimir Ilich Uliánov este pájaro era un ave de paso y al comenzar 1924 ya era habitual en el sur de Europa todo el año. Un mausoleo lo sigue siendo en el XIX, en el XX o en el S XXI. Ese extraño rincón donde anida, perpetua, la muerte y su maldito culto a la misma. Y en sus genes y en su instinto, las aves juegan en los parques de un país y en el de al lado se ocultan rápido en la maleza, pues conocen mucho mejor que los racionales que cuando los derechos no son universales no valen para nada.

No debieras mezclar la guerra con los pájaros, ni juntar libros con la música, mucho menos dejar los fármacos sobre la mesa… de las negociaciones. Antes de haber cruzado esa línea roja debía haber tomado ya su pastilla. Demasiados años planeando la personal contienda. Supongamos que tiene un problema. Y seguramente tiene un problema… le gusta ver la televisión.

El anhelo de paz es un sentimiento noble y no pertenece a ninguna ideología. Pertenece al individuo. S. Alexievich, I. Bábel, N. Gogol… En estas mañanas soleadas, en este desajuste anticiclónico, se escucha otra vez ese canto lejano, pero insistente. Ese pajarillo que querría dar cuerda al mundo y que parece que masculle a la sombra de un árbol, quizás un nuevo ejemplar precioso que no pertenece a la comunidad de residentes y puede que sea, otra vez, un recién llegado del Este y que con su pequeña y aterciopelada garganta repita hasta la extenuación : («hijos de…») «Pu… pu… pu…», («hijos de…») «Pu… pu… pu…», e incluso se venga arriba y se lance, cuando el sol más aprieta, (con un «malditos hijos de…») «Pu… pu… pu…».