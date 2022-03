Doblers negres per a destruir Mallorca

El gran dilema ja no gira entorn del preu de venda de l’illa. També ens hauria d’ocupar i preocupar qui són els compradors. N’hi ha uns quants que no es troben entre els millors homes i dones del món per a convertir-los en els nostres veïns.

El darrer copropietari de Mallorca poc desitjable que hem conegut nom Bashkim Osmani. Ha passat d’una luxosa casa andritxola a una cel·la amb finestra a la carretera de Sóller. Què ha fet per merèixer aquest canvi d’estatus social? Rentar a Mallorca grans quantitats de doblers negres procedents del tràfic de drogues, segons la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Com ho ha fet? Amb milionàries inversions immobiliàries. A més d’aquest albanokosovar, altres set residents foren detinguts per la mateixa trama relacionada amb el negoci de la cocaïna.

Osmani no és el primer ni serà el darrer personatge dubtós que sent la crida de les oportunitats que ofereix Mallorca. Negocis per passar del negre al blanc doblers procedents d’activitats delictives.

Sense ànim de ser exhaustiu, el 2013 va caure Alexander Romanov, un doctor en economia rus acusat també de rentar doblers negres. Segons els investigadors, les seves connexions arribaven fins a Alexander Torshin, vicepresident del Senat, alt càrrec del banc central a Moscou i un dels homes de Vladímir Putin que maniobraren per empènyer Donald Trump cap a la Casa Blanca. Romanov havia comprat l’hotel Mar i Pins de Calvià amb fons de Torshin. El primer es referia al polític com ‘El Padrí’ en les converses telefòniques. L’home de Putin estigué a punt de viatjar a Mallorca per a la festa d’aniversari de l’home de palla, segons el relat policial. Romanov fou condemnat a més de tres anys de presó.

Gennadius Petrov tenia una casa tan excessiva com vulgar a la urbanització de l’antic casino a Calvià. Fou detingut el 2008. La Fiscalia l’acusà de blanquejar un mínim de cinquanta milions d’euros. Com ho feia? Creava empreses i comprava solars i habitatges a diversos pobles de Mallorca. Una característica comuna del modus operandi d’aquests inversors és que paguen en efectiu i amb bitllets de 500 euros. Petrov va fugir abans de ser jutjat. Els seus socis pactaren condemnes menors amb l’acusació pública. La Tambovskaya, la poderosa màfia russa, és la connexió dels doblers negres que els oligarques introdueixen a la rentadora mallorquina.

Els Àngels de l’Infern és una altra organització mafiosa que volia convertir l’illa, concretament s’Arenal, en el seu negoci de drogues i prostitució.

La guerra d’Ucraïna ens ha descobert que els amics de Putin no només compren la terra mallorquina. També l’aigua. Els grans iots de Viktor Vekselberg, batiat com Tango, o el Lady Anastasia, d’Alexander Mijeev, propietari de fàbriques d’helicòpters militars, han sortit a la llum aquests dies.

Els tècnics d’Hisenda calculen que gairebé el 25% dels doblers que circulen per les illes són negres. Això són uns 7.000 milions d’euros de procedència dubtosa o obertament delictiva.

Continuarem venent Mallorca a qui posi doblers damunt la taula. Tant ens dona si són negres com blancs. Encara construirem més per donar resposta a la forta demanda d’habitatges de gent que fuig del fred del nord per posar-se en braços del plàcid sol mallorquí. Continuarem urbanitzant perquè ho reclamen els mercats. Però és evident que també donam resposta a les necessitats de blanquejar doblers negres. De vegades es tracta dels beneficis de negocis no declarats a Hisenda. Altres, com en el cas de les màfies, tenen el seu origen en el tràfic de drogues, la prostitució o la guerra.

Quantificar el percentatge tal vegada ho puguin fer els economistes. Els governants i els ciutadans ens hauríem de demanar no només a quin preu venem Mallorca. També ens convendria saber qui són els compradors. La destrucció de l’illa avança també amb doblers negres, amb doblers tacats de sang, droga o explotació.