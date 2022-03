El sueño de un obsesivo nacionalista

Llevo días investigando sobre la personalidad de Vladímir Putin, ese hombre de fervorosa nacionalidad rusa, quien ha declarado que «la demolición de la URSS es el hecho más relevante desde la Segunda Guerra Mundial». Pues bien, y aunque parezca mentira en un discípulo de Yeltsin, nuestro hombre ha dedicado su vida a reorganizar esa URSS desaparecida pero solo sobre el papel, en la medida que Rusia, Ucrania y Bielorusia viven el Tratado de Belavezha, promovido por Yeltsin en su durísima pugna frente a Gorbachov. Ese Tratado nos remite a un convulso 1991, año en que la URSS desapareció en cuanto tal, y el sueño de muchos nacionalistas rusos, antes que soviéticos, fue humillado política pero sobre todo antropológicamente. Para muchos rusos, la Madre Rusia conserva, todavía hoy, la grandeza moral de los Zares, pero también el poder político de la URSS.

Algunos de tales rusos, ya con una formación académica, eran y son conscientes de que los tiempos han cambiado, pero lentamente recuperaron la admiración por Stalin, mientras detestan sus métodos. Vladímir Putin es uno de tales rusos, solamente que, como miembro de la KGB desde sus comienzos administrativos, y después como Director del Servicio Federal de Seguridad, solamente a dos años de alcanzar la Presidencia de Rusia, persigue un sueño absolutamente obsesivo: restablecer la grandeza de la Madre Rusia como si Gorbachov no hubiera existido. Se plantó ante Chechenia y ahora entra con sus tanques en Ucrania. No hay que engañarse: está decidido a no perder esta guerra porque significaría renunciar al sueño de su vida, y seguramente todavía nos proporcionará otras sorpresas, siempre con el mismo objetivo. Su excusa pública: Occidente (Estados Unidos, Unión Europea y por supuesto la OTAN) ponen en peligro nada menos que a su Madre Rusia y, en fin, a su empeño por recuperar la grandeza de la URSS. Solamente lo parará alguien más obsesivo que él. Con gravísimas consecuencias. Ucrania es solamente un «momento».

Este ruso reciclado obsesivamente, tiene en la actualidad 69 años y ostenta la Presidencia de Rusia desde el año 2000, con un intervalo de cuatro años por razones legislativas: en la actualidad, y también tras una reforma legal, tiene el horizonte limpio hasta que se canse del cargo. Tras hacerse con Crimea en un golpe de mano ante el que Occidente permaneció paralizado, es lógico que se haya interesado por Ucrania, un país en que la presencia de ciudadanos de lengua rusa es importante y un sector geográfico del territorio es prácticamente independiente por obra y gracia del mismo Putin y de su ministro de Exteriores, ese fornido y circunspecto Serge Lavorov, auténtica máquina de «obediencia ciega», quien lleva 18 años en el cargo y conoce perfectamente los estilos diplomáticos occidentales. Es decir, Ucrania es el segundo paso en profundidad del sueño de Putin, quien no duda en amenazarnos con su poder nuclear en un gesto tan irredento como táctico. Sabe muy bien que no lo hará, pero consigue movilizar las pasiones occidentales con el mero hecho de citar lo innombrable. Es una forma indirecta de decirnos que está dispuesto a ir hasta donde sea necesario para conquistar «vía militar» Ucrania. Como decía Jorge Dezcallar, mientras Putin está dispuesto a poner muertos sobre la mesa, nosotros, occidentales, no. Excelente forma de definir metafóricamente la situación.

Vladímir Putin tuvo poco desarrollo de su título de abogado, pero se especializó muy pronto en los servicios de seguridad rusos, hasta que, como ya hemos escrito, en 1998 pasa a dirigir la nueva KGB, de forma que desarrolla un sistema represivo de cualquier crístico con su persona y con su gobierno, sea un escritor, un ciudadano, un militar o un periodista. En algunos casos, desaparecen. En otros, los sepulta en sus domicilios. Y en algún caso sencillamente los envenena sin preocuparle las reacciones exteriores. De esta manera, permanecen los métodos represivos clásicos del sovietismo, pero echando mano, y cada vez más, de las nuevas tecnologías, que soportan la incursión ruda de manera cada vez más descarada. Ningunean elecciones, destruyen familias, paralizan sistemas bancarios, golpean a enemigos concretos. Nada es capaz de parar el universo intrusivo y represivo de un Putin que, ahora, está dispuesto a dominar Ucrania a costa de las muertes que sea necesario y a pesar de que la opinión pública internacional grite democráticamente: a Vladímir le importa un pepino todo lo relativo a democracia. Salta como un gamo sobre este defecto occidental.

Uno, no sin dolor, piensa que es absolutamente urgente negociar, sabiendo de antemano que Putin impondrá sus deseos al negociar. Está en su mano proseguir la guerra, a pesar de las limitaciones occidentales. Sobre todo porque China, tan sutil siempre, acabará por echarle una mano económica, que le será tan necesaria, a la vez que este obsesivo nacionalista venderá a sus conciudadanos el fantasma de la guerra como el deseo occidental de destruir la patria rusa y eliminar su «zona de influencia», clave para su estabilidad. Rusia sufrirá, pero también Rusia crecerá. Y esto segundo es lo único que le interesa y preocupa a este impenetrable político cuya última obsesión es recuperar la Madre Rusia de los Zares y de los Romanov. Parece mentira pero así es.