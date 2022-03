Ante una gran crisis económica global

La decisión de Putin de invadir Ucrania no solo es un inconcebible acto criminal, totalmente injustificable, que por su arbitrariedad podría considerarse un verdadero genocidio, sino también un cambio radical en los equilibrios globales. Todos sabíamos que el final de la Guerra Fría liberaría energías que generarían más conflictos locales, ya que no se represarían los problemas como antes por voluntad de las dos potencias hegemónicas, capaces de imponer la paz. Pero, en el fondo, pensábamos que la bondad racionalista de la democracia entendida a la manera occidental acabarían provocando ‘el fin de la historia’ antes o después. En otras palabras, creíamos que la maduración del presente no podía ser más que el deslizamiento más o menos lento hacia la democracia política de China, Rusia e Irán, los grandes disidentes, junto a Corea del Norte, del modelo democrático de Montesquieu. Por eso, nos resistimos a creer a Biden, quien advertía con vehemencia de que Putin pensaba inequívocamente ir a la guerra.

