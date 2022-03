Un brindis por Quevedo

Si Quevedo viviera hoy tendría más seguidores que Ibai Llanos. Cojo y miope de nacimiento, se metió en todos los charcos posibles a lomos de su talento literario y estoy seguro de que repartiría mandobles digitales con la misma soltura que escribía sátira en el siglo XVII. Ahí está su famosa letrilla «Poderoso caballero es don Dinero, que al cobarde hace guerrero, quebranta cualquier fuero y ablanda al juez más severo».

Me ha venido a la memoria por una decisión del Parlamento Europeo contraria a la evidencia científica de que el alcohol es siempre nocivo para la salud, aunque se tome en pequeñas cantidades. No parece haber importado mucho que existan 20 tipos de cáncer y 200 enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol; lo único que finalmente se ha incluido en el plan europeo contra el cáncer es una alusión a los riesgos que entraña la ingesta abusiva. Algo es algo. Pero, como además está de moda hacer pornografía con las palabras, de la misma forma que tomar cañas en plena pandemia se asimiló a la libertad, esta escandalosa bajada de pantalones en la Eurocámara ha sido saludada como un freno a la «criminalización del vino, el cava y la cerveza». Suerte que Alberto Garzón no ha abierto la boca…

En realidad, lo único que pretendía el BECA (Comité Especial para Derrotar al Cáncer) era incluir en el etiquetado de las bebidas alcohólicas los riesgos que llevan implícitos. Un poco al estilo de lo que se hace con el tabaco, del que por cierto no hay noticias de que se hayan derrumbado las ventas y del que hace años en un estudio se llegaba a afirmar que era bueno para la bronquitis. Yo fui fumador, soy bebedor de vino y entiendo la inquietud de los que curran en el sector; pero no acepto que me traten de imbécil. La campaña del etiquetado no proponía prohibir nada sino retrasar la edad en el inicio del consumo, fijada ahora en los 13 años; y concienciar sobre los riesgos de su abuso. Porque no olvidemos que el alcohol es una droga, legal, pero droga. Igual que el tabaco. Aunque eso a don Dinero se la sopla. Quevedo lo clavó.