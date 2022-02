Benvolguts membres de la Comissió Insular de Mallorca d’ordenació del territori i urbanisme: PSOE (Maria Antònia Garcías Roig, Lorena Oliver Far, Silvana González San Martín, Jaume Tortella Cànaves, Javier Pascuet de la Riva); MÉS (Guillem Balboa Buika, Joan Llodrà Gayà) i PODEM (Iván Sevillano Miguel):

Us escric respectuosament aquesta carta com a ciutadà i representant d’una petita agrupació electoral, Alternativa per Santa Maria, que té un regidor en aquest Ajuntament.

Som conscients que les vostres ocupacions són moltes i desitjam que no us suposi molt temps detenir-vos a reflexionar sobre les conseqüències que comportaria l’ampliació de la població del nostre poble en més de mil persones (15% més de la població actual).

Sabem, no som ingenus, que hi ha molts interessos polítics creuats per a mantenir el pacte que governa a les Illes Balears; a Santa Maria del Camí MÉS governa amb el regidor del PSOE per a tenir la majoria absoluta. En aquest cas, les conseqüències que es derivin no es podran atribuir a la responsabilitat del PP que, per cert, també aprova aquest creixement; trista aliança.

En la propera reunió política de la Comissió d’ordenació del territori i urbanisme del Consell de Mallorca, se us plantejarà aprovar o no una modificació puntual d’unes normes urbanístiques que permetran créixer al nostre poble d’una manera insostenible, quan els terrenys afectats podrien passar a rústics sense cap cost segons la Llei del Govern de les Illes Balears (Decret llei del Govern de les Illes Balears 9/2020).

L’informe que teniu a les vostres mans, que ha elaborat la ponència tècnica del mateix Consell de Mallorca, acordà el passat divendres 18 de febrer informar aquesta urbanització desfavorablement, amb l’argument que la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Santa Maria relatives a l’àmbit de la UA VII suposa un canvi d’ús global perquè la qualificació actual és de zona de serveis. Segons va avaluar la ponència, canviar-ho a residencial no s’ha motivat ni justificat en el document que s’ha sotmès a informació pública i a avaluació ambiental estratègica.

Amb el màxim respecte us sol·licitam que no aproveu aquesta urbanització i que sigueu coherents amb l’informe tècnic que s’ha realitzat. Amb el màxim respecte us demanam que sigueu coherents amb el discurs que manteniu com a forces polítiques progressistes que defensen el medi ambient i el territori; que sigueu coherents amb les reivindicacions socials i ecologistes que féu quan es refereixen a altres àmbits en què no governau i que sigueu coherents amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Segurament la maquinària dels grups polítics, quan són majoritaris, té interessos que els ciutadans no entenem, però en aquest tema i en d’altres una visió progressista, ecologista i d’esquerres ha d’aplicar-se quan es governa i no allunyar-se de la realitat social que us sustenta.

En altres moments, quan éreu a l’oposició, sol·licitàveu el nostre suport per a oposar-nos al capitalisme salvatge sustentat per una ideologia neoliberal que és depredadora del territori, de la identitat o de la llengua pròpia.

Si us plau, no cometeu el mateix error que vàreu cometre amb l’autopista de Campos; si us plau, feis cas a la postura en contra d’aquest creixement insostenible expressada pels grups ecologistes GOB i Terra Ferida.

Ús sol·licitam humilment aturar aquesta bogeria de creixement que es pretén realitzar a Santa Maria del Camí; lamentam sol·licitar-vos una cosa en la qual sí que podeu decidir, perquè és ara quan governau vosaltres.

Volem continuar creient que un altre planeta és possible més enllà del simple discurs.

Vosaltres sereu responsables, amb la vostra decisió, que moltes persones d’esquerres que us varen votar es vegin defraudades i donin l’esquena a la política.

Una abraçada solidària i gràcies per llegir aquest escrit.