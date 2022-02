Con Feijóo el elefante seguirá en la habitación y se llama Vox

Cuando los reos condenados a la pena capital en Estados Unidos son trasladados por el infame «corredor de la muerte» hacia la sala en la que les aguarda la cámara de gas, silla eléctrica o inyección letal, se les denomina «hombre muerto andando». Eso es lo que hoy es Pablo Casado: muerto viviente que se encamina sonado, creyéndose capaz de resistir junto al lamentable Teodoro García Egea para evitar lo que ya ha sucedido. El nominal presidente del PP ha sido apiolado. Es el pasado. Convulso pasado de un partido que desde la moción de censura que acabó con Mariano Rajoy ha exhibido llamativa incapacidad de entender lo que acontece en las Españas. La resistencia estúpida de Casado conduce a la profundización del desguace del PP, que padecerá la ira de los dioses hasta que se consume la llegada de Alberto Núñez Feijóo, en el supuesto de que, como otras veces, no le entre en el último momento un ataque de miedo escénico y se encierre en su confortable habitación del pánico que es Galicia. En Madrid el gallego se topará con el elefante que ha llegado para quedarse en los extensos pastizales del PP. Se trata, quién sino, de la extrema derecha, del correoso Vox, decido a jugar fuerte, a aprovechar la gran oportunidad que se le presenta de metamorfosear a la derecha española, cocinando primero a fuego lento a Feijóo, para, después, establecer la derecha iliberal que gobierna en Hungría y Polonia. La pregunta es indeclinable: ¿sabrá evitarlo Alberto Núñez Feijóo? También es obligado indagar sobre si entenderá el PSOE que es su obligación, además de convenirle, ayudar en lo que pueda a que Feijóo se asiente.

El mundo en el que ha madurado la democracia española desde el lejano 1978 ha mutado drásticamente. No es el que se conoció, en el que PSOE y la derecha (UCD primero, AP después reconvertida en PP) han sido vectores fundamentales del sistema junto a la Corona, hoy ignorada y sin que se espere que haga acto de presencia. Está para lo que está: asomarse a los medios rosas. Vivimos en tiempos en los que las certezas han naufragado. No las hay; observamos cómo las complicaciones se incrementan. Vox desea la entronización de Feijóo: conoce que con él adquiere potencialidades para incrementar su caudal de votos por la derecha. El gallego ha sumado cuatro mayorías absolutas en su Comunidad. Galicia no es España como no lo es Madrid, mal que le pese a Isabel Díaz Ayuso, que se cree exportable más allá de la circunvalación madrileña. Qué ocurre si en las elecciones generales a las que concurre Feijóo el PP junto a Vox obtienen la mayoría absoluta, la capacidad de sustituir al PSOE de Pedro Sánchez en el Gobierno. En tal caso, ante las seguras exigencias de Santiago Abascal, que se están dibujando nítidamente en Castilla y León, ¿lo incorporará a los despachos monclovitas, a los ministerios del Estado? El sapo a tragar será, de darse la eventualidad, de considerables dimensiones. Indigestible para buena parte de la familia política conservadora europea, incluidos los poderes de Bruselas, porque visto cómo se las está teniendo tiesas con Polonia y Hungría, cuyos gobiernos son conmilitones de Vox, se antoja enrevesado que acepten que un país clave de la Unión Europea, España lo es, incorpore a su ejecutivo semejante disonancia. Tampoco es Feijóo político acostumbrado a esas transacciones con el nacionalcatolicismo autoritario que se agazapa en Vox. Gobernar con sucesivas mayorías absolutas aleja esos fantasmas. Los ha exorcizado con notable éxito en Galicia.

Apunte sobre el PSOE: dicho queda que no debería regocijarse de la galerna que se abate sobre el PP. Más bien acometer la reflexión acerca del drástico cambio que se ha operado en España. El llamado régimen del 78 está tocado. Cuarteado en aspectos clave: cuestión territorial y Corona lo son. También la estabilidad de los dos grandes partidos. Todavía no está hundido.