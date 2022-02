Autónomos, emprendeduría y cuotas: cuestión de coherencia

El ministro José Luis Escrivá ha anunciado la reforma del régimen de los trabajadores autónomos, quienes llevan años quejándose del alto coste de sus cuotas mensuales. En vano: no se plantea un enmendado de la actual ley para bajarlas, sino que se pretende un incremento progresivo de las mismas. Partiendo de una base similar a la actual: 281,52 euros al mes para aquellos que ingresen menos de 600,00 euros. Un 40% de la facturación, IVA e IRPF aparte. La evolución de dicha reforma llevaría a una liquidación mínima de 351,90 euros mensuales. Escrivá planea instaurar este sistema en el año electoral 2023.

Si el ministro pretende potenciar la emprendeduría en España, es muy probable que haya sido mal asesorado. Máxime cuando defiende en el Congreso que «el objetivo es que un autónomo que ingrese 1.900,00 euros al mes pague una cuota de 596,70 euros por ello». Es decir, más del doble que lo que paga hoy. Quizás lo mejor sería observar lo que ocurre en los países europeos, ejercicio que sí hacen las diferentes asociaciones de trabajadores por cuenta libre españolas. Analicemos las diferencias, pues. Francia: el primer año no se paga nada para facilitar el emprendimiento y después se regulariza a partir del segundo. Varía en función del sector: un 12% de la facturación anual en actividades comerciales, un 21,3% en servicios y un 18,3% para las profesiones liberales. Portugal: existen dos escalones tributarios. Un 25,4% de los ingresos anuales o el 32%, en función de los ingresos anuales.

Es decir, no existe una cuota fija mensual como tal. Un empresario luso que sufra pérdidas deberá justificarlas para quedar así exonerado de cualquier tributo. En casos excepcionales como el confinamiento por coronavirus, los autónomos portugueses no han tenido que liquidar impuesto alguno. Lo que ha significado una ventaja competitiva frente a sus homólogos españoles. Holanda: los autónomos pagan 50,00 euros al mes independientemente de sus ingresos. A ello se le debe añadir el pago de un seguro médico de 100,00 euros adicionales Alemania: los profesionales por cuenta propia germanos satisfacen 140,00 euros en concepto de seguridad social en caso de superar los ingresos de 1.700,00 euros por mesada. A esta cantidad se suman 150,00 euros y 240,00 euros de seguro médico, de obligado cumplimiento para todos. Reino Unido: los emprendedores británicos que no facturen más de 600 libras esterlinas mensuales deben satisfacer 14£ . Si superan esa cifra, su contribución se elevará a 58£. Como en Alemania, hay que sumar un seguro médico obligatorio: 3,77 libras al día en ingresos inferiores a 8.400 «pounds» o un 9% del ingreso mensual si se factura más de esa cantidad. Italia: como en Portugal, se contribuye en función de la actividad. En este caso, entre un 22,65% y un 28,72% de la renta anual. Irlanda: se satisface el 5% de la diferencia entre ingresos y gastos, por lo que en caso de pérdidas, el autónomo irlandés no paga un euro. Eso sí: las multas en caso de fraude son realmente importantes. Grecia : hay un reintegro mensual de 50,00 euros.

Ante estos fríos datos, quizás debería el Ministerio reflexionar . Ante todo, porque España es el estado miembro de la Unión Europea donde la cuota de autónomos es más alta. Otra subida puede ser contraproducente: si sale adelante el texto planteado por Escrivá, afectará especialmente a los ingresos netos de los autoempleados situados en los tramos medios de ingresos. Según los analistas, la reforma planteada podría desincentivar aún más el trabajo independiente, el dinamismo laboral y - sobre todo - el emprendimiento.

Interesante salida para jóvenes y para mayores de 45 años sin trabajo por su difícil acceso al mercado laboral. Una aparente contradicción en un Gabinete que siempre que ha podido ha sacado a la luz su compromiso con la emprendeduría e innovación económica. Aún hay tiempo para rectificar.