Les preguntes de tota la vida

En una escena de la pel·lícula Rapa-Nui del director Kevin Reynolds, argumentada a l’illa de Pasqua que en llengua nadiua significa ‘mèlic del món’, apareix el protagonista principal assegut en el tronc d’un arbre tallat on planegen per allà uns ocells, i alçant els ulls al cel per a mirar-los es fa la pregunta que tothom s’ha fet, probablement, alguna vegada: d’on veniu?, a on aneu? Hem de pensar que fins que no varen arribar els holandesos a l’illa el 5 d’abril de 1722, dia de Pasqua per cert, d’aquí el seu nom, els seus habitants creien que eren els únics enmig de l’oceà Pacífic. Totes les altres illes d’aquesta agrupació anomenada Polinèsia, es troben a més de dos mil quilòmetres de distància i amb la costa de Xile, a la qual pertany, a més de tres mil cinc-cents quilòmetres.

En el 1897, el pintor francès Paul Gauguin, en una de les seves estades a Tahití va plasmar en un llenç els mateixos interrogants: d’on venim?, què som?, i cap a on anem? Almenys, aquest és el títol. Són les preguntes de sempre, potser de cada generació. Més enllà del sentit que li va donar l’autor i de la possible interpretació que cadascú pugui fer del quadre, la pregunta, malgrat segles i mil·lennis de vida, subsisteix i roman actual. Tot comença o s’inicia amb un primer moment d’admiració o esbalaïment per tot allò que ens envolta, i el segueix un segon, la filosofia, és a dir, el pensament que s’interroga per la vida. Dos instants que, en definitiva, són un de sol.

Pel que fa a la primera qüestió, més o menys, sabem d’on venim, tot i que encara hi ha molt de camp per explorar i moltes hipòtesis per a confirmar. Estem parlant del passat, de l’evolució en tots els sentits, de la formació del nostre planeta, del nostre sistema solar, de la densitat gravitatòria dels forats negres, l’existència d’altres nebuloses…, realment tan fascinant, no obstant sigui inintel·ligible i sorprenent, on cada descoberta ens fa reconèixer, total, la nostra petitesa, que Pascal, des d’una visió més antropològica, descriu quan esmenta que la grandesa de l’ésser humà és adonar-se de la seva pròpia petitesa. Un autèntic desafiament.

Hi ha un salm bíblic que transcriu la bellesa del món, conservació de la qual som responsables: mirant la magnanimitat del cel, la lluna i els estels, hom es pregunta què és l’ésser humà, de per si mortal insignificant, perquè tot estigui sotmès als seus peus (cf. Sl 8). Som com una gota enmig de l’oceà. Quan hom analitza la revolució copernicana i se la compara amb la revolució darwiniana, podem dir que no va passar de ser una qüestió nímia. Que l’astre que voltava en el firmament fos la terra o el sol, no implicava cap canvi fonamental de perspectiva, ja que es continuava habitant un món sòlid. Fos quina fos la duració que se li volgués atribuir, l’univers copernicà era el mateix que el primer dia de la creació, el que Adam i Eva pogueren contemplar en el seu moment. Darwin tiraria per terra aquesta sensació d’immutabilitat. Igual que Copèrnic, ell no arribaria a aportar una prova irrefutable de les seves afirmacions; per tant, era possible impugnar els seus plantejaments. Ara bé, el que sí que farà, és introduir tal grau de versemblança, que els adversaris es veuran obligats a prendre’s llurs teories seriosament. Una vegada hagueren estat anunciades les seves tesis, resultarà ja absurd menysprear-les. La demanda determinant fou, quin és l’avantpassat comú a l’ésser humà?

A part de les afirmacions bíbliques sobre la creació de l’ésser humà, que s’han de situar dins de la categoria de mitològiques, les investigacions actuals es dirigeixen cap als goril·les i, per l’altre, cap als australopitecs fins a arribar als humans. La hipòtesi de la bifurcació que separa els simis de l’ésser humà i que porta, per una banda, cap als ximpanzés i orangutans resta exclosa. La línia més lògica és que ximpanzés i humans venen d’una branca comuna, ja que genèticament són molt propers. ‘Pithecus’ (del llatí) vol dir ‘simi’, i s’han trobat abundants fòssils de pitecs extingits, els quals han estat considerats d’alguna manera els avantpassats dels humans: driopitecs, ramapitecs, kenyapitecs, ardipitecs, otavipitecs, uranopitecs, sivapitecs, etc. Presumptament, l’avantpassat comú és un d’ells. Però, quin? Alguns afirmen que el que més s’apropa és el kenyapitec, que va existir fa quinze milions d’anys, ja que presenta proves d’adaptació al medi: ullals reduïts, molars més grosses, amb l’esmalt més espès que indicava que el temps de la infància s’havia allargat. Altres, parlen de l’ardipitec ramidus com el primer dels homínids que va existir ara fa més de quatre milions d’anys, semblant a un ximpanzé, que menjava fruits i fulles i vivia a la sabana africana. Cal recordar que els canvis climàtics d’aleshores —actualment provocats per l’exasperada activitat humana—, feren accessibles els territoris dels homínids. L’Homo sapiens fou capaç d’adaptar-se al medi ambient a través de múltiples accions, mentre que les altres espècies no pogueren. El canvi climàtic va fer la seva pròpia selecció.

Hem de recordar que la falla de Rift, que recorre l’Àfrica oriental, de l’est fins al mar Roig, i que continua cap al riu Jordà i acaba en el Mediterrani, és de sis mil quilòmetres i més de quatre mil metres de profunditat quan arriba al llac Tanganyika, entre Tanzània i República Democràtica del Congo. La falla divideix l’oest de l’est, mentre que en una part plou a l’altre hi ha sequera i la flora es transforma. Es creu, per les restes trobades, que fou a l’est de la falla on els prehumans es transformaren en humans.

Com diu Yves Coppens, tot i que la ciència no pot estar mai segura, sembla que tots els descobriments fets fins aleshores convergeixen cap a una conclusió, a saber que l’ésser humà va néixer a l’Àfrica —acceptada avui dia per tots els investigadors—, gràcies als fòssils que han estat reconeguts com els nostres avantpassats, entre els quals l’esquelet quasi sencer d’un australopitec afarensis, que fou batejat amb el nom de Lucy pels seus descobridors.

Quant al debat sobre evolució-creacionisme, molt present als Estats Units i en plena polèmica entre els partidaris d’una visió o de l’altra, sense cap mena de dubte hem de seguir les pautes científiques, perquè són dos llenguatges i reglaments diferents. El biòleg Richard Dawkins, fervent seguidor de Darwin, considera la religió —que sovint confon amb espiritualitat i que és un concepte totalment diferent— com a una amenaça per a esperits racionals, però, coses de la ironia, converteix la ciència en una religió, que segueix més per fe que per lògica. Això ens fa pensar que tothom té creences, simplement que són diferents.

Què som?, pregunta inquietant, sens dubte. Som pura biologia?, o hi ha quelcom més entre les molècules? Què diu la neurologia d’aquest entramat cel·lular? Portem en el nostre ADN l’agressivitat dels ximpanzés? Per què sorgeix entre nosaltres la necessitat de transcendència? Per què dividim el nostre ser entre cos i ànima, com si fossin dues realitats independents, mentre que altres antropologies parlen d’una unitat, en la qual no hi ha separació entre una cosa i l’altra. Dualitat o unitat?

En la dècada dels anys seixanta del segle passat, el filòsof francès Gabriel Marcel es lamentava de la pèrdua del misteri ontològic en el món de la funcionalitat, que significa no preguntar-se més per l’ésser humà: què és l’ésser? Qui soc jo? Què hi faig en aquest món? Si som un misteri, és així com ens hem de valorar. Misteri que mereix ser viscut, probablement, amb totes les contradiccions que això comporta, però que mai no ha d’estar desvinculat de la consciència dels altres. Cap a on anem? Transhumanisme. Qui ho sap? El futur és un gran ventall de possibilitats.