Allanando, que es gerundio

Creo haber leído en alguna parte que el número de viviendas okupadas, con k, ha pasado de 10.000 y pico en 2015 a más de 14.000 en 2020 y siguen aumentando a un firme ritmo anual de un dos por ciento: unos cuantos años más y serán más los okupantes que los legítimos. Y no pasa día sin toparnos con alguna nueva víctima de esa muy creativa forma de latrocinio, situaciones que suelen ser más sangrantes cuando el agraciado perdedor de su propiedad es una persona mayor, de pocos posibles o de alguna forma dependiente económicamente del uso o usufructo de esa propiedad.

Llegados a esa tesitura, a los okupados siempre se les suele dar el mismo consejo por parte de las autoridades: «No se tome usted la justicia por su mano», «acuda a los Juzgados», «denuncie»; todos ellos tan saludables admoniciones como escasamente resultantes porque los que acuden a la vía legal o judicial, tras perder la disponibilidad de su propiedad, se ven sumergidos por largo tiempo en las cenagosas aguas del procedimiento que corresponda, puesto que los tiempos judiciales no son, en estos lares, precisamente raudos; si los astrofísicos en lugar de utilizar como medida de distancia el año luz, se decantarán por la del año-proceso, averiguarían para su solaz que Alfa Centauri está apenas a la vuelta de la esquina.

Y tal parece que el fenómeno okupa no merece la adecuada atención de los que fabrican leyes para asuntos mucho más nimios y que no consiguen ponerse manos a la obra para que el despojado no tenga que sufrir las penurias de la actual legislación y pueda volver a disponer de los que es suyo de forma inmediata y por ello no hacen nada para ayudar a los que tiene que actuar en la línea del deber y así facilitarles los adecuados y prácticos medios para, como dicen los malos novelistas, «hacer que la justicia resplandezca»; los agentes del orden y los juzgados hacen lo que pueden con los medios que tienen, pero se deben a sus protocolos, a sus propias limitaciones legales, a sus normas de reparto, a la acumulación de asuntos, a las triquiñuelas que suelen utilizar los beneficiarios del fenómeno para conseguir un alargamiento en su estancia por la cara en la vivienda usurpada, no debe, pues, extrañar el aumento de esas empresa que ofrecen resultados rápidos, quizá utilizando métodos no demasiado pacifistas; en fin es lo que hay.

Por ventura se podría copiar algunos de los métodos que se utilizan, en iguales casos, en esos que vienen en llamarse países de nuestro entorno. Por ejemplo, en países de tan rancios sistemas democráticos como Suecia y Dinamarca, basta tan solo con que el legitimo propietario acuda a la fuerza pública y acredite ser eso, legítimo propietario, para que los agentes actúen; en la muy garantista Holanda, ahora Países Bajos, lo mismo, cuando a un ciudadano de aquel lugar le arrebatan una propiedad, simplemente va a la Policía, les enseña el título de propiedad y acto seguido, de forma inmediata, la fuerza pública consigue una orden judicial de desalojo; en el Reino Unido los bobbies pueden, incluso, proceder al arresto de los invasores; en Francia y Alemania, el desalojo es cuestión de horas; nuestro hermanos portugueses, por lo que se ve, padecen la misma y laboriosa vía judicial, con igual o parecida largura temporal. Es decir, parece que hay formas y maneras que podemos importar para solucionar un problema que no es para algunos perjudicados nada baladí.

Y lo más grave es que la ciudadanía no termina de comprender cómo hemos llegado a ese estado de cosas; el otro día escuché en un bar, a veces el sentido común campa mejor en las tascas que sobre algunas moquetas, a un ciudadano platicar sobre el tema, diciendo: «No lo entiendo, si yo me agencio un coche ajeno, le hago un puente al arranque y me para la policía, si el asunto está denunciado y los papeles del coche no están a mi nombre, a mí no me dejan que me lleve el coche y ya se verá lo que decide el Juzgado de aquí dos años, ¿qué diferencia hay con el que le quita a otro su casa?»; cuánta razón.

En esto del asunto okupa, en el que los okupantes no suelen cumplir con las normas legales y de educación, se exige al okupado que no se deje llevar por las tripas acudiendo a vericuetos ilícitos, quizá si alguno de ellos se convirtiera por un instante en habitante de Puerto Urraco, cabreado por una ilícita entrada en su finca y actuara de forma contundente, nuestro legisladores, al igual que cuando ha habido doce fallecidos seguidos en una misma curva de la carretera se procede a arreglarla, buscarían una solución al problema.

Pero si el asunto es más bien de corte político-oportunista, me voy a permitir arriesgar una solución de urgencia, sencilla por demás; tan solo debe el Gobierno central, el autonómico, el municipal o el que le competa, una vez denunciada una okupación por parte de la víctima de la misma, proceder a establecer y satisfacer por parte de la autoridad, una cantidad mínima, en concepto de arrendamiento, como se hace con lo del salario mínimo, y abonárselo, mes tras mes y mientras dure el tránsito legal, al legitimo propietario, que así por lo menos podría abonar los impuesto y tasas que aquella propiedad provoca y que la administración no condona, ni perdona y que por supuesto los okupas no abonan. ¿A que no se atreven?