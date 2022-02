«Els balears destinaren el 50% del seu salari a pagar el lloguer». «Les Balears són un dels territoris on els ciutadans destinen més doblers a pagar el lloguer». «Els menors de 30 anys cobren 52 euros menys al mes que fa una dècada». «El salari mitjà dels joves ja no arriba a mileurista i un de cada 3 està en risc de pobresa».

Són alguns dels titulars publicats en premsa entre l’any 2020 i 2022. Malauradament, sembla que, com passa amb altres qüestions, el nostre maleït instint de supervivència, arriba a assumir amb massa normalitat una emergència social i cultural com la que estam patint.

El fet és que no estic descobrint res de nou. Sobre aquest greuge social, hi ha estudis, reportatges, notícies, articles... i tota mena de literatura publicada durant els darrers anys. Davant aquesta evidència, a l’administració (després de massa temps mirant cap a un altre costat) no n’hi ha quedat d’altra per a començar a posar fil a l’agulla. Recentment, el Consejo de Ministros ha aprovat l’anomenat ‘Bono Joven’ un ajut de 250 € al mes destinat a joves entre 18 i 35 anys. Aquí, el Govern també ofereix anualment uns ajuts per a pagar un lloguer de màxim 900 € i amb una partida que el conseller considerava que podria ajudar a unes 5.000 famílies, en totes les Illes Balears.

Suposarem que l’administració fa el que pot davant la inèrcia del capitalisme salvatge que no en té prou amb voler comprar, vendre o especular amb qualsevol objecte, sinó que també ho fa amb qüestions tan bàsiques com el dret a l’habitatge.

Però què vol dir «dret a l’habitatge» o «accés a l’habitatge»? DIGNE, per cert. Què hi ha rere aquest dret cada vegada més amenaçat? Lluny de ser un caprici, com s’ha convertit avui, el dret a l’habitatge és la manera de garantir a la persona l’oportunitat de tenir l’estabilitat necessària per a poder desenvolupar-se; professionalment, laboralment, acadèmicament, personalment, etc. Tenir l’OPORTUNITAT, ningú hauria de poder ser negat de tenir l’oportunitat o la possibilitat de tenir una vida digna. Ningú que es juga la vida (i la dels seus familiars) per escapar de casa seva amb una barca per a trobar un lloc on poder viure, se li hauria de negar aquesta opció. Aquesta injustícia, que desgraciadament també ja ens hem anat «acostumant» a conèixer, però que fins ara només passava a països més enllà de l’estret de Gibraltar, també ens passarà als joves que vàrem néixer a Mallorca. Abans que el lector m’acusi de «xantatge» perquè insinuï que pretenc comparar desgràcies, avisaré que som ben conscient d’ambdues realitats i que cada dia (això encara ho tenim) tenc el «privilegi» de poder dinar i sopar. No és aquesta la idea que vull transmetre.

El que vull dir és que no sé fins a quin punt, les generacions que ens han precedit, són conscients que no han estat capaços d’oferir, ni tan sols l’oportunitat, que els seus fills, néts o besnéts, puguin viure a Mallorca. No cal dir que, des d’un punt de vista antropològic, és devastador.

Tot això, està directament lligat amb la supervivència del nostre «poble». Ni la cultura, ni la llengua, ni la defensa de la terra seran possibles, si no tenim la possibilitat de poder viure dignament a la terra on hem nascut. Fa pocs mesos, el GOB presentava una Iniciativa Legislativa Popular per a «garantir el benestar de les generacions futures», aquest és el camí que hauríem de seguir tots aquells que reconeguin que se’ns n’ha anat de les mans. Una societat cohesionada ha de ser responsable de la seva supervivència i, en conseqüència, de les generacions que vendran. La possibilitat de poder independitzar-se i de desenvolupar-se vitalment avui dia a Mallorca, no pot continuar depenent de les propietats i les herències que tengui la família.