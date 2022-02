Más de treinta años hace que se editó Crònica d´un presoner mallorquí als camps de concentració (1936 - 1942) de Gabriel Riera Sorell (Sant Joan, Mallorca, 1919), el 1991 por la editorial El Tall, que era la avanzadilla de lo que sería después la editorial Lleonard Muntaner. Prácticamente este, sin contar a Schalekamp, sería de los primeros testimonios que constituirían, más tarde, esto que hoy llamamos Memoria Histórica. Uno de los primeros trabajos, como muchos otros, propiciados o motivados por el historiador David Ginard, que con Josep Massot forma un irrepetible tándem en el inicio de toda esta recuperación memorialística e historiográfica de la maldita contienda y su posterior represión. Gabriel fue de los primeros testimonios que emocionaron a todos aquellos que no pudieron oír la historia en boca de sus abuelos. Todo el mundo sabe lo que pasó, pero no había demasiada gente dispuesta a contarlo, con esa elegancia y sin rencor, pero con contundencia, como sí hizo este señor. El mismo profesor Ginard lo define en su forma de narrar «d’una manera senzilla i honesta».

Nacido en una familia socialista (por favor… de 1919, nadie se confunda ni dibuje paralelismos imposibles), una familia de izquierdas, a sus diecisiete se afilió a las Joventuts Socialistes Unificades. Ayudó a fundar el colectivo obrerista «Salut i cultura» del que fue vicesecretario. Después de ser testimonio de los asesinatos perpetrados por los fascistas, tras el golpe de Estado, decidió esconderse. En septiembre de 1936 detenido y preso en Can Mir empezó un duro periplo en los campos de trabajo forzoso dentro y fuera del territorio. Es un testimonio único. El positivismo y la superación personal fueron un todo en su persona. No solamente contribuyó en las actividades que hicieron posible la recuperación de la memoria histórica, además se acordaba de casi todos sus compañeros en Can Mir. Era una fuente única para contrastar información para todas aquellas y aquellos que son hijos, nietos o bisnietos de asesinados o represaliados. Con servidor, y creo que con prácticamente todo el mundo, la generosidad no tuvo límite a la hora de recordar caminos dolorosos por los oscuros bosques de la memoria.

Herrero forjador, de oficio, tenía capacidad innata para dar la vuelta a cualquier situación adversa o doblegarla y no cambió su ideal. Ha marchado encontrándose en el mismo punto donde siempre estuvo. Una voz fina, precisa y sin rencor. Firme y bien blindada contra el olvido, este cultivo hoy en auge aparente hasta que sea demasiado tarde.

Testimonio de aquella infamia y de muchas otras sobrevenidas, el 2019, en la primavera de sus cien años, acompañó al periodista Carlos Hernández de Miguel en su libro Los campos de concentración de Franco esa estrategia del terror institucionalizado que en el trabajo de este autor madrileño vio colmada su atención en el testimonio de Gabriel Riera que a micro abierto después de responder las preguntas y a exponer varios trazos de su experiencia, cortando el silencio, advirtió, subiendo el tono: ¿Cómo puede hacer eso un hombre a otro hombre? ¿Golpear una persona a otra, hasta la muerte, todos somos hermanos, todos somos humanos…¿Cómo puede ser una cosa así?. La sala de actos del Arxiu del Regne de Mallorca enmudeció, luego la ovación.

Las personas que lucharon contra el fascismo y contra Franco en Mallorca y así como pudieron, sin armas y sin medios, han ido marchando o marchan observando con incertidumbre el bochorno político de la actualidad al abrir los periódicos del día a día. Carmeta Cano Darder, nieta del alcalde fusilado, lo tenía ya muy claro en las palabras que había dejado su abuelo: «Sense un Front Popular o quelcom semblant que tengui a tota la gent junta, sense baralles, no hi ha res a fer!».

Lleonard Muntaner editor presenta, ahora, una reedición revisada y ampliada. Libro y homenaje incluido. Gabriel Riera Sorell ya sentenciaba en una nota que abría la primera edición de esta: «no es fiïn de tots aquells que es presenten com a salvadors de la pàtria «usant i abusant de mitjants violents», «el millor camí és sempre el de la pau!». D.P. Un orgullo para Mallorca.

Moltes gràcies, Gabriel!