Ayuso demuestra que el problema va más allá de Vox

España sigue siendo bipartidista, salvo a la hora de votar. Enfrentados a la diseminación de los sufragios, es reconfortante circunscribir los problemas a un culpable propicio, adjudicarles un nombre tan sonoro y eufónico como Vox. Quienes cargados de buena voluntad le indicaban a Casado que renunciara a la ultraderecha moderada y se sumara a los cordones sanitarios, no explican cómo puede gobernar el PP sin el auxilio de su vecino.

Los números declaman con obstinación que, si se suprime con la mejor de las intenciones a los 52 diputados actuales de Vox del juego político, PSOE y Podemos pasan a disfrutar de una mayoría absoluta en el Congreso, lo cual obliga a recordar que Jacques Chirac siempre culpó a Mitterrand de haber inflado al Frente Nacional de la familia Le Pen. Y la extrema derecha sube en las encuestas, lo cual obliga a plantearse cuántos millones de españoles deben ser confinados en el redil sanitario. La ingenuidad de esta propuesta olvida la disparidad de intenciones que pueden orientarse hacia un resultado concurrente. La reforma laboral reunió los votos en contra de PP, Vox, Bildu y ERC, sin que la sospecha de contagio entre estas fuerzas alcance más allá de visualizar que el Gobierno tiene una oposición Frankenstein. Estas asociaciones contradictorias también lastran a la ultraderecha, obligada a parentescos que le horrorizan. A propósito, el Estatut catalán de la discordia gozó asimismo del voto negativo de Esquerra y los populares al alimón.

El postfranquismo no preparó al país para el florecimiento de un veinte por ciento de franquistas, medio siglo después de la extinción del dictador. Por lo menos, el enemigo parecía perfectamente delineado el pasado lunes. Hasta que Isabel Díaz Ayuso decidió saltar de revoltosa a revolucionaria, y volteó una acusación de corrupción a gran escala en un martirio a manos de los dirigentes del PP, a quienes atribuyó la «crueldad» que supone una nueva cima en el maltrato intrapartidista. La presidenta de la provincia de Madrid desempeña por tanto el cargo más eminente de los populares. Su levantamiento con tintes heroicos patentiza que el problema de la política española va más allá de Vox.

Ante la subida en apariencia irrefrenable de un valor bursátil, los analistas de Wall Street recuerdan a menudo que «los árboles no crecen hasta el cielo». En sentido negativo, las oleadas de la pandemia deberían haber transmitido esta lección. La crecida amenaza desbordamiento, pero no lo garantiza. Demandar a las aguas que se detengan suena bíblico, pero poco científico. La realidad desnuda es que Vox ha arraigado, y que se nutre de los errores de los demás partidos que la progresión de la extrema derecha ha multiplicado.

Alentado por un comportamiento más contenido de lo temido en una formación maximalista, Vox quiere ensayar el gran salto adelante maoísta hacia Hungría o Polonia. La fábula de que Ayuso encajaría a la perfección en estos designios se acaba de confirmar. Tanto los mitificadores como los atemorizados, deberían recordar que se habla de una líder regional que considera impropio abordar los abusos sexuales de una Iglesia «que nos ha dado el Camino de Santiago». Por no hablar de las limitaciones infinitas del trémulo candidato de Vox en Castilla y León.

La situación política 

es tan frágil que Pablo Casado acudió el miércoles al Congreso para reprocharle a Pedro Sánchez que hubiera perdido otras elecciones. Sin embargo, el alanceado jefe de la oposición no se atrevió a enunciar de viva voz el ganador de los comicios castellanos y leoneses, que no podía ser otro que el PP. Antes de señalar que su partido está más removido que Ucrania, también Aznar se sumó a la fiesta desacreditando la alianza con Vox. Puede ser ilustrativo recoger la respuesta del antiguo presidente del Gobierno, cuando tuve la oportunidad de preguntarle tras las andaluzas de 2018:

-Usted no califica de populista a Vox.

-Podemos no oculta sus orígenes y sus tendencias en relación con Venezuela o con Irán. Es un grupo que quiere alterar el orden constitucional, terminar con el sistema político. He escuchado que Vox quiere reformar cosas de la Constitución, pero no quiere terminar con el sistema político.

Aznar se queda pues encerrado al otro lado del cordón sanitario, en la misma entrevista aseguró que el PSOE no era un partido constitucionalista. Se observará que no existe un solo partido español que se libre de ser acordonado como malsano por sus rivales. Pero hay más. El expresidente incluyó sin rodeos a Vox en el espectro del «centroderecha», y describió la fraternal competición que debía librar con PP y Ciudadanos. «Esos tres partidos están llamados a la competencia, inevitablemente y sobre todo de aquí a las elecciones. Lo que hace falta es que compitan con inteligencia, sin dañarse, y que si llega un momento en que el fraccionamiento político obliga a buscar entendimientos, sean los más útiles para la sociedad». Amén.

En 1996, la primera investidura de Aznar pasaba por un acto de sumisión a Jordi Pujol, que se llevó a cabo sin mayores traumas. El intachable líder radical conservador pactó con los independentistas y con el ultraderechista Bush, pero por lo visto nunca se hubiera aliado con un Vox que es una pésima alternativa a la hipocresía de la clase política, pero que no será desenmascarado perpetuando el fingimiento.