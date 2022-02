Intensitat emocional política

En aquestes retxes rompré tres promeses que em vaig fer quan comencí a aparèixer a les planes del diari: No ficar-me en política, no usar la paraula emoció i no autocitar-me. (També es vera que em vaig prometre no fer-me cap promesa). Per tal d’evitar contagis, he recorregut a un outfit mental semblant als que utilitzen els investigadors. L’objectiu de l’estudi que present és classificar políticament els espanyols no tant per la seva ideologia com pel seu grau d’intensitat en què se senten espanyols. La metodologia requeriria un treball de camp que excedeix l’espai de l’article. Comencem doncs pel final. Partint de la hipòtesi que els litigis entre espanyols tenen sovint com a causa la diferent intensitat en què es consideren espanyols, l’escalonaré en graus: molt alta, alta, normal, tan se ni en fot, nul·la i adversa. L’estudi de camp, per abreujar, s’ha limitat a mesurar l’estat emocional d’un grup aleatori de voluntaris fent-los escoltar els compassos de l’himne nacional espanyol. Una vegada avaluada la seva reacció emocional, aquest és el resultat: molt alta 30%, alta 20%, normal 25%, tan se ni en fot 05%, nul·la 05%, adversa 15%.

El resultat de la investigació avala científicament els resultats d’intensitat emocional que experimenta la població espanyola quan la posam davant un dels símbols més emblemàtics d’Espanya. Revisades les assignacions, es pot concloure no només que la suma de les intensitats més properes (molt alta i alta) sumen el 50% sinó també que la seva puixança és més compacta que la del 50% restant, que és clarament dispersa. En aquest punt, podria cloure’s l’anàlisi del magnífic estudi; emperò ens perdríem la possibilitat (sense tezanicar els resultats) d’oferir-los a les diverses forces polítiques per tal que poguessin construir les seves estratègies. Em quedaré amb la més axiomàtica. Aquells que puguin guanyar-se el suport dels espanyols que integren els graus alt i molt alt d’intensitat emocional tenen el camí obert a una victòria política. Això sí, si cap d’ells per separat assolissin la majoria no els quedaria més remei que ajuntar-se per obtenir, com a mínim, el 50% de suport dels espanyols. Talment com s’ha fet a la taifa central d’Espanya. De res.