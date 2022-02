L as elecciones del pasado domingo en Castilla y León, han abocado al Sr. Mañueco, -forzado a una convocatoria inconveniente- a sufrir un desgaste y un gobierno difícil sino imposible, con un adversario potente, Vox, que le obligará a intentar acuerdos con cualquiera de los pequeños partidos provinciales y aun así no será suficiente. A partir de ahí ya empezara de nuevo a estar en el leguaje de la política y de la prensa la expresión «Geometría Variable»,- trending topic-, algoritmo que se encarga de destacar términos de moda-, para explicar por qué se pacta ahora con unos, se llega a un acuerdo y mañana con otros algo diferente. A esto le llaman gobierno de «geometría variable». Si hay algo difícil de soportar es la ignorancia de algunos políticos que utilizan expresiones cuyo significado desconocen. Esgrimen esta expresión para justificar su incapacidad para formar un gobierno estable, coherente y explicar incumplimientos de postulados electorales. Este uso ininteligible del lenguaje sirve para confundir a los ciudadanos que no entiende por qué se emplean de forma errónea e inadecuada verbos científicos, en este acaso matemáticos, para explicar una política errante. Esto podría definirse semánticamente como puro intrusismo científico en la gobernanza, ejemplo de ello es la práctica generalizada del Ejecutivo central.

Esta expresión chirria cuando los políticos introducen en el enunciado de la ideología, de las leyes, de las normas, discursos para justificarse y realzar la necedad de lo que puede ser una pura contradicción. Oiremos pronto que los resultados de las elecciones en Castilla-León obligan a tomar decisiones complejas, que la correlación de fuerzas conduce a un contexto difícil y, que las propuestas de acuerdo obligan a acudir a la geometría variable. No es correcto justificar la incapacidad política con expresiones que son de uso exclusivo científico, en este caso matemáticas. Se está faltando a la Geometría y a la Variabilidad. No es necesario haber estudiado matemáticas fundamentales para saber que no existe eso de la «geometría variable». El desconocimiento y la ignorancia conducen al atrevimiento de meterse en el universo de las teorías complejas, fuera del alcance de los políticos. Pero los políticos utilizan estas referencias matemáticas por ignorancia, porque está de moda o para confundir y justificar su contradictorio mensaje, cuando lo fácil sería reconocer que su partido actuara y se coaligara según convenga y según las circunstancias y esto lo entiende todo el mundo sin tener que acudir a teorías de Euclides y Newton que por supuesto desconocen. No se deben utilizar en la jerga parlamentaria las matemáticas, pues en su argumentario se convierten en pura trivialidad.

«La geometría variable» en política nos hace entender que las convicciones no se ajustan a un ideario riguroso sino a una práctica frívola, no siempre fiable, para mantenerse en el poder. Es lo que Aristóteles definía sobre esa forma de actuar, solución práctica, pero no recomendable, como muchas conductas humanas. El ideario es un sistema complejo y autónomo que los políticos están dispuestos a traicionar por intereses efímeros. Esta forma de entender la política hace que la calidad democrática del país se tambalee. The Economist, publicación de análisis político y económico, en su edición del año 2021, elaborado por su Unidad de Inteligencia, ha rebajado varios puestos la calidad democrática de España. Calidad democrática que encabezan Noruega, Suecia y Dinamarca, situándonos a nosotros en el décimo cuarto lugar. Como consecuencia España se aleja del bloque de países considerados «democracias plenas» y queda mal parada entre los 167 países analizados, situándola en el conjunto «democracias defectuosas». Entre las causas, según explica el informe, está la fragmentación parlamentaria, la no renovación del Consejo del Poder Judicial, los escándalos de corrupción, etc. Ello implica una pérdida de confianza en el país con las consiguientes consecuencias económicas que ello puede implicar.