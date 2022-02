Probablemente muchos de Uds. consideren que el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia poco o nada tenga que ver con su vida o el futuro de sus hijos. Lamento tener que decirles que es todo lo contrario. Lo que está en juego no es una porción de territorio, ni la resolución de un antagonismo político, étnico o religioso. No. Está en juego el modelo socioeconómico europeo en mayúsculas.

Desde el siglo XX son habituales, aunque desconocidas para los ciudadanos, toda suerte de guerras y tensiones comerciales entre las distintas potencias mundiales o los denominados bloques de poder. De esta forma el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (2020) encumbró definitivamente a China –muy por encima de los Estados Unidos- con el beneplácito de sus enemigos históricos Japón y Corea del Sur y la participación también de Australia y Nueva Zelanda. Desde entonces el eje comercial global pasó del Atlántico al Pacífico, con China en lo más alto.

Este movimiento geoestratégico del nuevo gran bloque emergente hundió más si cabe el posicionamiento internacional de Europa, pero debemos reconocer y aceptar que se trata de una Alianza pacífica y estrictamente comercial y -por tanto- igual de legítima y legitimada que numerosos otros tratados suscritos por otras naciones con anterioridad.

Desgraciadamente la presión militar rusa frente a Ucrania pretende sustentar la hegemonía comercial de Rusia sobre Europa, pero no de forma pacífica y diplomática sino a través de las armas. La Zona Euro importa de Rusia el 40% del petróleo y el 55% del gas que consume. En el caso de Alemania su dependencia energética de Rusia y en especial del gas es del 67%. Es probable que estos datos le ayuden si no a entender sí al menos a comprender la actitud errante, unilateral y evasiva de Alemania ante el conflicto en Ucrania y su veto constante a las medidas e iniciativas de la Comisión europea para frenar la escalada militarista rusa. Rusia impone la geopolítica del miedo aprovechando la precariedad, por su dependencia energética, de la primera potencia industrial europea: Alemania. Así de simple y así de claro.

Pero… ¿ Qué significa el miedo para Europa y cómo afecta a su vida actual y al futuro de sus hijos? Las consecuencias todas muy graves van desde la no intervención militar europea contra la agresión rusa hasta la perversión doctrinal de los nuevos principios fundacionales de la futura UE; es decir, su renuncia explícita al recientemente aprobado Pacto Verde europeo, pilar esencial de la futura sostenibilidad económica del Viejo Continente.

Tal como afirma el Director General de Energía de las Islas Baleares, Sr. Pep Malagrava: «el miedo y los lobbys han ganado la batalla para incluir el gas (ruso) y la energía nuclear como fuentes verdes, lo que choca frontalmente con la realidad más pura, aristotélica y esencialista del sector de la Energía». Y así es… ¡ créanme !

La amenaza soviética va más allá de Ucrania. Es una imposición a Europa para que siga manteniendo su dependencia y vasallaje energético con Rusia. Si me permiten Uds. una pregunta… ¿Conoce Ud. una marca de coche ruso o de ordenador o de robot o de un simple teléfono? Seguramente la respuesta es no. La razón es sencilla. Rusia no es un país tecnológico ni comercial, pero sí es el país más grande del mundo y con mayores recursos naturales. Su imperialismo comercial se sustenta en ser el segundo productor mundial de petróleo tras Arabia Saudita y el primer productor mundial de gas… Y, dígame, ¿qué haría Ud. si los réditos de su exportación industrial bruta se vieran amenazados por la soberanía energética de su mayor cliente, fruto de su decidida apuesta por las fuentes autóctonas: las renovables? Antes de responder… sepa Ud. que el 40% del presupuesto total federal ruso depende única y directamente de sus exportaciones de gas y petróleo. Bajo esta certeza, ¿cree Ud. que Ucrania significa algo para Putin ante lo que podría significar menguar casi la mitad de su PIB ?

Llegados a este punto, ¿sigue Ud. creyendo que la denominada guerra del gas nada tiene que ver con Ud. ni su familia? ¿Está Ud. dispuesto a aceptar el vasallaje energético ruso y condicionar su futuro y el de sus hijos al enriquecimiento injusto e ilegal de los soviéticos asumiendo el progresivo y exponencial empobrecimiento europeo?

Es probable que Ud. se haya familiarizado –que no interiorizado- en los últimos años con conceptos como: soberanía energética, geopolítica, lucha contra el cambio climático, ecología, energías renovables, sostenibilidad, justicia generacional y otros similares… Es probable que desconozca que todos estos términos y conceptos están estrechamente vinculados a la transformación de nuestro modelo social a través de lo que llamamos transición energética. Desde hoy añadan Uds. a todos estos conceptos los de ‘libertad’ y ‘derecho a un futuro mejor’.

En la Guerra del Gas la víctima no es sólo Ucrania, somos todos nosotros como potenciales vasallos energéticos de una potencia que no negocia si no que impone su superioridad militar.

Con toda mi más honda preocupación y solidaridad con Ucrania, mi total apoyo al Programa Islas Baleares: 100% Renovables.