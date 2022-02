Cantonalismo y Vox, crujirán las cuadernas constitucionales

La majadería, no hay otra forma de definirlo, perpetrada por el PP al adelantar las elecciones en Castilla-León es anticipo de lo que se nos viene encima en las próximas elecciones generales. El pronóstico puede pecar de catastrofista, pero hay muchas posibilidades de que las urnas lo sancionen: unas Cortes fragmentadas hasta el paroxismo, que alumbrarán, si lo hacen, gobierno débil, inoperante, porque alcanzar mayorías constituirá tarea solo al alcance de un estadista del que carecemos a diestra y siniestra. Veamos: la extrema derecha, Vox, convertido en banderín de enganche de quienes declaran su profundo hastío por la situación, de las absurdas limitaciones que ha incorporado la pandemia, además de los siempre belicosos antisistema, que ven llegada la oportunidad de pasar al cobro no pocas deudas pendientes. La inanidad del actual liderazgo del PP, nefasto para la hegemonía de la derecha conservadora en su campo, ha abierto las compuertas a la riada de la extrema derecha: ha penetrado en el ancho espacio anegando las posiciones que PP creyó inabordables. Tiene que contar con Vox. No pueden ignorarlo. Tampoco seguir aparcándolo. No será perimetrado. No sucederá lo que sí acontece en Alemania, donde, su historia obliga, la extrema derecha es apartada, mantenida al margen de cualquier escenario de gobierno. En España, la derecha, en porcentaje sustancial, se siente directa o tangencialmente heredera de quienes vencieron en la Guerra Civil. No ha habido el radical tajo que sí se dio en Alemania. Cosas de ganar o perder. Bien, ¿cómo hace el PP para incorporar a Vox sin enajenarse el resto de respaldos que requerirá para gobernar? No parece que con Pablo Casado esté en disposición de conseguirlo. La certeza es una: sin Vox el PP no desplazará al PSOE del gobierno de España.

Mañueco rechaza gobernar con Vox y avisa: "Ni un paso atrás en igualdad" Segunda conclusión que arrojan las elecciones del domingo: el auge, que también se antoja imparable, del cantonalismo, de las candidaturas que defenderán, cuando entren en el Congreso de los Diputados, los particularismos que proliferan en las Españas. A la nómina de diputados nacionalistas e independentistas se sumarán los del «Viva Cartagena» del siglo XIX que arruinaron en un santiamén las expectativas reformistas de la efímera Primera República (1873). Unas Cortes en las que se sienten en los escaños más de medio centenar de diputados que no respondan a proyectos nacionales, los que representan PSOE, PP, Vox y Podemos, auguran, además de compra-venta propia de mercado persa, la inoculación de virus letal para liquidar en poco tiempo la institucionalidad engendrada por la Constitución de 1978. Cómo hacer para evitar ese inquietante panorama. Una fórmula radica en reformar, más bien dar un cambiazo, a la Ley Electoral posibilitando la aprobación de otra en la que existan unos mínimos que parapeten la cohesión nacional. No se requiere asomarnos al exterior, basta con trasladar a las elecciones generales lo que se hace con las del Parlamento Europeo, en las que España es circunscripción única. Si la mitad de los 350 escaños que se reparten para el Congreso de los Diputados, 175, se eligen en listas estatales, se disminuye el riesgo de fragmentación que conduce a que el Parlamento español sea algo parecido al de Israel, en el que para formar gobierno se requiere el concurso de múltiples partidos. Mercadeo. Dos consideraciones finales, la primera fundamental: en Europa asisten inquietos a la posible incorporación de Vox a la gobernabilidad junto al PP. A la derecha europea popular se le eriza el vello. No pasa por que en España se reproduzca el caso de Polonia y Hungría. Dilema para el PP de Pablo Casado. Avanza hacia el despeñadero. La segunda es anecdótica: las izquierdas, PSOE y Podemos, han perdido las elecciones. Sin paliativos. Los de Pablo Iglesias al borde de la extinción. Los socialistas quedan sin asistencias que le son y serán imprescindibles.