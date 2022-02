CyL: un pan como unas tortas

No ha habido sorpresas en los resultados de las elecciones castellanoleonesas, que por el contrario lanzan el mensaje preocupante de que prosigue el debilitamiento relativo de las dos grandes opciones centristas en beneficio de la periferia y de los extremos. Por ello, el análisis debe versar sobre las circunstancias de contorno, que en esta ocasión son más relevantes que las nucleares.

De un lado, prosigue la provincialización del voto en la España vaciada. Si el fin del bipartidismo imperfecto en las elecciones generales de 2016 se debió al fracaso del PP y del PSOE en la gestión de la crisis económica 2008-2014, el crecimiento de las opciones localistas que arrancó con «Teruel existe» y que se ha extendido a varias provincias de CyL tampoco ha sido espontáneo: se ha debido al abandono de la ‘España despoblada’, a la falta de servicios y de estímulos, en un Estado en el que el concepto ‘ordenación del territorio’ está hueco desde hace décadas.

Por otro lado, el PP ha recuperado la primacía objetiva por escaso margen pero es obvio que no ha conseguido sus principales propósitos, que eran dos: uno, lograr un resultado cercano a la mayoría absoluta que, como le ha ocurrido a Ayuso en Madrid, le permitiera gobernar sin demasiada presión de Vox, cuya abstención es suficiente para que Ayuso controle la mayoría de la cámara. Y dos, potenciar la figura de Casado, muy debilitada por los éxitos y la popularidad de la lideresa madrileña, que al fin ha sido también paseada como una milagrera por Castilla y León toda vez que el ímpetu de Mañueco y Casado juntos no era suficiente. Casado sale personalmente debilitado de esta prueba, que muestra falta de sentido del Estado en el aspirante a La Moncloa.

Por último, es un drama de ámbito nacional que Vox haya crecido de forma exorbitante en CyL, lo que revela no solo la incapacidad del PP para representar íntegramente el espacio conservador, sino también una irritación social notoria contra el establishment, al que se le cuestiona abiertamente su capacidad para dirigir los destinos del país.

No había otro modo de parar esta irrupción potente de la extrema derecha que la declaración tajante y dura del PP de que nunca, en ninguna situación, el PP pactaría con Vox un gobierno ni un proyecto político. Una actitud firme en este sentido hubiera entregado a Casado la envergadura de estadista que le falta.

Todavía está a tiempo sin embargo el PP de plantarse ante Vox y de negociar con los restantes grupos un gobierno del PP en minoría. Ni siquiera habría que descartar un pacto de gobernabilidad con el PSOE, que todo el mundo entendería. En todo caso, y a su pesar, el PP ha logrado con esta convocatoria electoral volver inaplazables sus definiciones frente a Vox. Casado ha sustituido a un socio poco fiable, Ciudadanos, por otro compañero de viaje todavía menos recomendable. Ha hecho, como diría el clásico, un pan como unas tortas, ya que ese camino que había de servir para desarrollar un proyecto de victoria en victoria hasta el triunfo final se ha frustrado en la primera estación del viaje.

La próxima parada había de ser Andalucía, cuyo presidente, Moreno Bonilla, no ha tenido éxito al implorar a su colega Mañueco un buen resultado que marcase la senda en la región sureña, donde el PP gobierna con Cs y Vox no ha permitido que el Ejecutivo andaluz sacara adelante los presupuestos para 2022. Es de imaginar que la lección castellanoleonesa habrá reducido el afán electoral del presidente andaluz y la consulta ya no se adelantará como estaba previsto, pero en algún momento tendrá que plantearse igualmente qué hacer con Vox.

El PSOE tampoco tiene motivos para echar las campanas al vuelo. Con independencia de que la campaña de su candidato haya sido más o menos atinada, deberá provocarle honda preocupación la caída sistemática de su partenaire en la coalición de gobierno estatal, UP, que está atravesando un declive notorio. En definitiva, todos los actores deberían reaccionar ante fenómenos novedosos –el ascenso de Vox, la irrupción de los provincialismos- que son síntomas de una descomposición política bastante más grave que la superficial que reflejan las urnas.