Sobre el treball

Després de l’ensurt inicial i del revolt posterior que hi ha hagut en el Congrés de Diputats en relació amb la votació de la nova Llei de la Reforma Laboral, entre el transfuguisme d’alguns i l’equivocació, volguda o no, d’un diputat del PP en el moment d’emetre el vot telemàtic, el fet és que la qüestió està portant molta cua i que, al capdavall, comporten amenaces i desqualificacions mútues. En fi, un espectacle no gaire alliçonador. Ara bé, cal dir que, malgrat que no agradi a tothom, aquesta reforma ha posat d’acord a empresaris, sindicats i treballadors, la qual cosa, això sols és ja tot un èxit. Més endavant ja veurem com s’aplicarà —l’important i més difícil és, sens dubte, aterrar— i si serà veritat o no que afavoreix els qui han tingut contractes precaris i els qui han estat perjudicats per la fragilitat laboral. Arran de tot l’esdevingut fins ara, la meva reflexió gira al voltant del treball i el mèrit o desmèrit que hi ha en ell. Habitualment es parla de treball com a una activitat humana feta amb esforç o no, tot depèn del treball que facis, i adreçada a obtenir un bé útil que té a veure amb la supervivència i el progrés col·lectiu, social, àdhuc individual. Segons Karl Marx, el treball és aquella activitat vital i humana tan necessària per a viure, però si és fruit del capitalisme, avui sota la vigilància d’un nou ordre col·lectiu basat en la certesa absoluta, en l’abús de la riquesa concentrada en uns pocs, en l’economia de mercat, en veure la mà d’obra com a matèria primera gratuïta, aleshores el treball es converteix en tortura. Això enllaça amb el concepte etimològic, que prové del llatí tripaliare (‘torturar’, i d’aquí tripalium, tri ‘tres’ i palium, ‘pal’, literalment ‘tres pals’ que es clavaven a terra i que s’emprava com a instrument de tortura), una mena de subjecció per a tenir controlats esclaus i presoners en l’Imperi romà. Més endavant, l’ús de la paraula es va associar a les tasques del camp, una feina de per si molt feixuga i aclaparadora. A poc a poc, el seu ús es va estendre a altres activitats humanes. Així doncs, lingüísticament, treballar és tot un turment. I ho és especialment quan sona el despertador. Aixecar-se prest, sempre a la mateixa hora, de dilluns a divendres —altres, fins i tot, afegeixen el dissabte o, per cap baix, el diumenge—, anar a dormir també a la mateixa hora, i arriba el tan desitjat cap de setmana i passa volant, sense ser capaç d’aprehendre els minuts, les hores, i tornem a començar, una setmana rere l’altre, tot cobejant les benvolgudes vacances o algun pont a l’entremig que ens doni un respir. Això sembla el mite de Sísif. Recordeu-vos, els qui tenen més anys, de la cançó de Luís Aguilé sobre el treball. Certament, segons quina feina es fa, pot representar un suplici, fins i tot, en professions considerades vocacionals, on hom se sent totalment a gust, ja que ha tingut la fortuna de triar-la, aquestes poden esdevenir a la llarga en un veritable malson fins al punt de transformar-se en un trauma per a la persona. És el que passa amb la síndrome de «burnout», que té a veure amb un esgotament professional que allargat en el temps provoca estrès davant factors emocionals i interpersonals, i que en l’argot popular hom anomena «estar cremat», ja que la situació anímica i emocional no es pot controlar i per això hom no fa la seva feina com cal. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ja ha reconegut aquesta síndrome com una malaltia que implica un risc traumàtic per a la persona, a la qual cal tenir-ne esment. En el món antic, havia deixat escrit Karl Jaspers, els grecs, menyspreaven tot treball corporal, atès que el consideraven com a indesitjable i infame. La persona benestant era aristòcrata, no treballava, s’extralimitava respecte a l’oci, cultivava la política, vivia en una permanent lluita competitiva, anava a la guerra, produïa obres espirituals. A un nombre determinat, força escàs, l’atzar o el destí, els ofereix aquesta xamba. Probablement, la qüestió econòmica la tenen solucionada, però poden aparèixer altres problemes, molts d’ells d’índole psicològica i afectiva. La vida sempre té quelcom d’inesperat. Per a jueus i per a cristians, el treball és —en la concepció antiga— el càstig a llurs pecats (guanyaràs el pa amb la suor del teu front fins que tornis a la terra d’on vas ser tret; cf. Gn 3, 17b). No té res d’encoratjador, això! En canvi, per a protestants, el treball és una benedicció. És del tot curiós com en el Paradís perdut de John Milton, la salvació s’esdevé amb l’expulsió de la raça humana de l’Edèn. Aquí l’ésser humà arriba a l’edat adulta. Quant al calvinisme, l’èxit del treball és signe d’haver estat elegits. Per a Calví la riquesa és un bé, sinònim de predestinació. Prenc Suïssa com a exemple del suara esmentat, de tarannà calvinista, com un país ric i tranquil, benestant, amb poc atur i amb una renda per capita de les més elevades del món. Temps ha, en un debat acadèmic, es va dir que treballar et realitzava com a persona per les qualitats que desenvolupava, tals com la creativitat, esforç, manya, gestió, etc.; altres, però, posaven en dubte tal afirmació, perquè ho concebien com a esclavatge o servitud; o t’excedeixes, com si treballar fos l’única cosa que existís en el món (obsessió per la feina), o et veus obligat per determinades situacions (pura necessitat). En temps de la revolució industrial, la superfície terrestre s’havia transformat en un paisatge de màquines, ens recorda Jaspers, circumscrit a un horitzó extraordinàriament angost respecte al passat i al futur, ja que tan sols importava el present, que no té ni tradició ni aspiració. El treball, qualsevol, s’ha transformat en un mer esforç de tensió i presses, la finalitat del qual és la productivitat on es classifiquen a les persones a través de números i magnituds. Malgrat que hom lluiti contra aquesta distribució automàtica, el món i les seves circumstàncies, et forcen a la tècnica de selecció, fins al punt de convertir-te en un segment de la maquinària. A la pel·lícula de Temps moderns de Charles Chaplin, en una de les primeres escenes es veu un home treballant en una cadena de muntatge caragolant caragols, una feina molt mecànica i sempre la mateixa, fins que acaba perdent el cap i comença a enroscar els botons d’un abric que portava una senyora. Efectivament, la industrialització del treball crea la relació persona-màquina on només interessa el producte a gran escala. Cadascú veu el treball d’una manera diferent, depèn si hom ha triat la feina que fa i se sent a gust amb ella o s’ha vist obligat a agafar qualsevol treball que hi ha en el mercat per tal de subsistir, independentment de la qualificació o formació que tingui. I això, si tens sort de trobar-ne. Sense cap mena de dubte que el treball enriqueix, forma a la persona en l’autocontrol, el fa disciplinat i així altres, però també, com el déu romà Janus, té una altra cara, i aquesta no és tan bonica. A vegades és un feix tan dur de portar que esdevé desesperant; total, per cobrar una misèria. Abans treballaves i podies mantenir-te, ara a penes arribes a final de mes. I a vegades el cost de tot això és la salut, física i mental, com en el cas de les kellys d’hotel o cambreres de pis, per posar-ne un exemple. Per què el Govern autonòmic ha donat un termini de sis anys, a partir de 2023, per a posar elevadors als llits dels hotels? No hauria estat millor escurçar els terminis?, ja que si es tracta de la salut, com més aviat millor i així evitar accidents laborals futurs i alleugerir aquelles persones que les pateixen des de fa anys. Els hotelers, malgrat les seves queixes, poden ben bé assumir tal despesa. Podríem dir que viuen d’això, del turisme.

En definitiva, fent algunes excepcions, que sempre n’hi ha, la vocació de tot treballador/a és jubilar-se, però ara per ara esdevé un somni quasi irrealitzable, perquè els respectius governs de torn allarguen i allarguen la vida laboral del personal actiu. Les excepcions venen de les persones que tenen por al verb jubilar-se, ja que no saben fer altra cosa que treballar, no saben gaudir de l’oci, del dolce far niente, se senten que són retirats al cementiri dels elefants. Emperò, la jubilació obre grans reptes als quals hom ha d’estar obert.