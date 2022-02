Ni peros ni peras

No lejos los tiempos en que era tan habitual escuchar aquello de «no soy machista, pero detesto el feminismo» o «no soy homófobo, pero los gays no deberían adoptar», algunas instituciones y representantes de nuestra clase política se empeñan en alimentar un tipo de lenguaje con el que tratan de preservar el nicho electoral a costa de no hacer avances. A medida que aumenta la polarización y la desvertebración del discurso vuelve a ganar terreno, los líderes de opinión, sean diputados, columnistas o miembros de la Conferencia Episcopal, aparejan en el relato la contraposición de conceptos antagónicos, con el objetivo de defender el que más se ajuste a su ideario. Las clases dirigentes han sublimado al rango de ideología el razonamiento reservado a las cuestiones domésticas, hasta convertir la conjunción «pero» en el nudo gordiano con el que se busca ganar por KO los debates, sin interés ninguno por la transparencia y por la verdad.

