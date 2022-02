Hemos convertido el Congreso de los Diputados, donde reside la Soberanía Popular, en un patio de colegio donde impera el diálogo de sordos y/o de besugos. Para muestra un botón: La polémica votación de la Reforma Laboral.

El clímax fue el propio de unos partidos y unos diputados instalados en el chantaje y el lenguaje soez. Vivimos con lástima y vergüenza ajena la esperpéntica votación plagada de errores, rumores y revanchismo. El bochornoso vodevil inundó los informativos y las tertulias. El odio, no las discrepancias, se han convertido en el impulso que orienta a la mayoría de movimientos políticos. Como decía Chéjov «el amor, la amistad, y el respeto no une tanto a la gente como el odio común». Es desolador comprobar que lo logrado mediante el acuerdo entre patronal, sindicatos y gobierno contrasta brutalmente con el espectáculo ofrecido por sus señorías. El nivel de mal gusto e inanidad quizás se expliquen por su imposibilidad para integrar los intereses generales en sus decisiones partidistas. La no aprobación podía impedir la estabilidad y gobernabilidad del gobierno de coalición; además de impedir el acceso de España al paquete de fondos europeos al que va ligada la Reforma laboral y las medidas pactadas para mejorar la vida material y la seguridad de la gente trabajadora.

A priori parecía que la Reforma Laboral del Gobierno saldría adelante (¡por los pelos!), aunque se supiera que no podía contarse con la totalidad de partidos que apoyaron la moción de censura a Rajoy y posibilitaron el vigente Gobierno de coalición (PSOE/UP) presidido por P. Sánchez. Pero saltó una doble sorpresa. Una primera fue que los dos diputados navarros representantes de UPN su voto, votando NO, a pesar de que su partido había comprometido su voto positivo. No fuimos pocos los que recordamos el Tamayazo, nombre periodístico por el que se conoce la votación celebrada el 30 de junio de 2003 en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en que dos parlamentarios del PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, impidieron (¿a qué precio?) con su abstención la elección de Rafael Simancas (PSOE) como presidente de la Comunidad de Madrid, y en su lugar Esperanza Aguirre (PP) se convirtió en nueva presidenta regional.

Pero la segunda sorpresa fue mayúscula. El error del diputado popular, Alberto Casero, hombre del «aparato» y fiel escudero de Teodoro Egea, Secretario General del PP, se confunde y vota SÍ a la Reforma Laboral. Y se armó la marimorena. En el clima actual de polarización y crispación absoluta, se convirtió inmediatamente en palabras del PP en un «pucherazo», una «cacicada», el «secuestro de nuestra democracia», acudiendo a la Justicia, incluido si es necesario al Tribunal Constitucional. Casado avisa a M. Batet, Presidenta del Congreso de Diputados, que «ha podido prevaricar» con la reforma laboral y reitera que el PP irá al TC si no rectifica. Y no sólo cualifica a P. Sánchez como Frankenstein, le añade el epíteto de Drácula. Según opinión de múltiples expertos, más allá de sus ideologías, consideran que el error informático no existió, y que la decisión de la Presidenta del Congreso, M. Batet, fue correcta impidiendo la repetición del voto de Alberto Casero.

El BOE del 8 de febrero ya ha publicado el texto de la Reforma Laboral aprobado por mayoría simple del Congreso de los diputados «Resolución de 3 de febrero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo». Para más inri Casado acusa a Sánchez de «mentir» en Bruselas para recibir los fondos europeos, acusaciones no aceptadas por los responsables de la UE, que desarticulan la ofensiva del PP. Para más inri «Ni Casado ni sus alcaldes logran ser recibidos».

Y a partir de ahora ¿qué’? El gobierno presidido de P. Sánchez tiene muchas probabilidades de garantizar la Estabilidad y Gobernabilidad. No se percibe ninguna posibilidad de una moción de censura que facilitara un adelanto unas elecciones generales. La Agenda gubernamental tiene una serie de retos prioritarios (aunque no sólo) de índole socioeconómica. Primer Reto: Aplicación del SMI, salario mínimo, aprobado hace escasos días por el Consejo de Ministros, que implica mil euros mensuales, por catorce pagas desde el pasado mes de enero. En nuestra Comunidad puede beneficiar a 150.000 personas; partiendo del principio defendido y comprobado que tal aumento no tiene por qué suponer inevitablemente un mayor paro. Segundo Reto: Gestionar los Fondos Europeos destinados a España (140.000 millones de euros) para mejorar y/o crear nuestras actuales estructuras socioeconómicas con criterios de Sostenibilidad. Tercer Reto: Aprobación del nuevo Sistema de Pensiones. Cuarto Reto: Comenzar a aplicar los contenidos de la novedosa Reforma Laboral que incluye aspectos clave de unas nuevas relaciones laborales con un objetivo básico: crear y consolidar un empleo estable y de calidad. Quinto Reto: Reforma Fiscal con criterios justos y redistributivos. Sexto Reto: Revisión profunda del vigente Sistema de Financiación Autonómica. Y suma y sigue.

Y sin pretender pedir peras al olmo, a su vez necesitamos una derecha que Primero sin negar su propia ideología, no se identifique con la extrema derecha. Segundo que no se limite a negar la legitimidad a las mayorías y/o gobiernos no propios de la derecha. Tercero que no se limite a decir «no» a cualquier propuesta por el adversario (no necesariamente enemigo). Cuarto que, además de hacer oposición, proponga a la ciudadanía a través de las Instituciones Democráticas iniciativas propias y/o alternativas orientadas a mejorar los niveles de vida, cuantitativas y cualitativas. Y, también, suma y sigue.