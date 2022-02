Homenaje a Jesucristo

«Si por lo menos fueras consciente de tu ignorancia» le dice a Dios, sin intermediarios. «Es como si los muertos se hubiesen convertido en lectores» «la relación que establecen con el universo se parece a la lectura». No flaquea en una sola página la autora belga casi consagrada en cada novela. Y va precisando, paso a paso, «y eso exige soledad». Un relato emocionante, mucho, que pudiera caer en lo fácil, en el tópico y en lo previsible pero abunda en su precisión, seguridad y elegancia. No se enfrenta para nada a sus demonios, ni a los de ustedes, ni siquiera a los comunes de occidente, pero resitúa a la vieja Europa ante un molesto espejo, casi sin buscarlo.

El testamento según Jesucristo, el Jesús de Amélie Nothomb nos narra la Pasión dando voz al protagonista. La controversia más dura, obviamente, la del hijo de Dios con su padre. Dos milenios más tarde el tono filosófico cambia el reflejo en el río por la modernidad de un espejo, sí, después de Cristo, la misma incomodidad y en su propia era, analizando al personaje en la fe, el dolor, el amor, el deseo, la decepción o la duda.

No es para nada un libro provocador y mucho menos irrespetuoso. Puede escandalizar a alguien que de antemano ya esté enfermo, es en todo caso un gran homenaje al hijo de María, figura cuidadosamente representada y mimada como si hubiese sido escrita en el corazón del Mediterráneo. No hace tanto P. de Montaner, estudioso de la «Metapoiesis gravesiana» apuntaba que quizás la «Diosa blanca» no fuera tan blanca e incluso que el anticristo, el mago Merlín, pudiera estar enterrado en los cimientos de Montserrat. Graves mezclaba mitos y poesía. Nothomb combina el mito por excelencia con literatura de alto voltaje. Ustedes pensarán, quizás, que no haya para tanto, es posible. Pero es un hecho que el listón estaba bien alto a la hora de acometer tan arriesgado ejercicio. Defraudará a pocos.

Léanlo ni que sea para comprobar en qué consiste la Sed de Cristo según Amélie Nothomb. ¿Sacrilegio? ¿Blasfemia? ¡para nada! Volver a la literatura como si el viejo continente siguiese en la ardua tarea de buscarse a sí mismo mientras sigue perdiéndose en el marasmo virtual que nos devuelve los peores ecos.

No duden en adquirir este libro que quizás será, en poco más de cien páginas, el libro del año. Podrán vivir, en su lectura, «una experiencia crucial» en traducción al castellano de Sergi Pàmies o en catalán por Ferran Ràfols.

Arriesga, «él es amor mientras que yo, amo» muy pascaliana ella, sin llegar a desafiar del todo el universo que forjó este lado de mundo aunque lo advierte como «el mayor despropósito de la Historia». Después de Proust, y «el final de los celos», Nothomb se apoya en el filósofo para seguir militando en cada frase en un bien universal decisión: el Petricor, «el mejor perfume del mundo» y ante las narices de ese hombre crucificado y sediento que apenas puede moverse de dolor y a su sombra el inquieto centurión observando la multitud. «Los muertos son menos tontos que los vivos» y quizás todo el mundo lo sepa. De acuerdo.

Y para acabar, una reflexión ultralocal tan absurda como un pecado: Después de la Conquesta de Mallorca en 1229, Nuno Sanç, Comte del Rosselló, favorecido por el rey, fundó en la capital de Mallorca un hospital bajo la advocación de Santa Eulàlia. Luego sería hospital de Sant Andreu y lo proveyó de bienes materiales. Es lo que hoy llamamos Hospital General en Palma. Al morir el conde sin descendencia, pasó a estar bajo custodia de la Casa Reial. (Acaba de salir un estudio del profesor Carmel Ferragud. Lleonard Muntaner / Afers). Pues bien, con todos estos «bienes materiales» se fue situando cada cosa en su sitio por los siglos de los siglos…Es conocido en el mundo entero el Crist de la Sang, tanto y con tal intensidad que no hace tantos años ante la destroza que vivió esta imagen a manos de un «sin techo» el drama fue descomunal y se hizo un exhaustivo seguimiento, en la prensa, a la hora de recuperar esta querida y venerada imagen. La sorpresa de los técnicos fue absoluta (aviso, mordor, para negacionistas anticatalanes) el Crist de la Sang, antiquísimo, estaba elaborado con una sustancia abundante, ¡muy abundante!...entre les Alberes i les Gavarres, en el precioso Ampurdán, de donde mayoritariamente vienen los orígenes de todo este cotarro nuestro. Ese esencial elemento a restaurar estaba compuesto básicamente de Quercus Suber o mejor dicho, corcho.

Nuestra señora de Kobe ya lo advierte ante tan frenético espectáculo: «La multitud se dispersa, disgustada, menos mal que era gratis, ni siquiera está muerto...» El centurión ordena despejar. Con todo el amor, la narradora le regalará una tormenta bien llena de lluvia a nuestro señor y Magdalena volverá a aparecer de lo más sensual para abrazarlo y besarlo en la frente con sincera ternura.