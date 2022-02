La sostenibilitat, tota sola, ja no pot ser un objectiu. Aquesta paraula que encara decora programes polítics i anima els plans d’RSC de les empreses ha esdevingut un terme de contingut més aviat vague.

La sostenibilitat convida a desenvolupar una necessitat actual, la d’aquest precís moment, sense comprometre la capacitat de les generacions futures a desenvolupar les seves pròpies necessitats. Queda clar que a aquest concepte li manca profunditat davant la magnitud dels reptes actuals.

La sostenibilitat es concep tenint en compte aspectes socials, ambientals i econòmics, però en la pràctica els gestiona de forma separada. Per al concepte holístic de regeneració, els aspectes socials, culturals, econòmics, polítics i, fins i tot, espirituals estan totalment interrelacionats. La sostenibilitat pensa que la comunitat s’ha d’adaptar a l’enfocament escollit per al «desenvolupament (sostenible)»; la regeneració s’encarrega de desenvolupar el sentit d’identitat de la comunitat. Les fórmules d’enginyeria per crear infraestructura del primer concepte es creen de forma aïllada. La regeneració, per la seva banda, no deixa de trepitjar el terreny per recórrer a les seves particularitats a l’hora de dissenyar les solucions més adequades a aquell lloc.

Al llarg dels gairebé 35 anys que es parla de plans de sostenibilitat, la comunitat hi ha participat de reüll i en forma de consulta, però mai no s’hi ha involucrat en ferm. Els plans de regeneració tenen en compte la participació de tots els actors socials ja des dels processos de planejament.

L’escriptor i consultor especialitzat en innovació Daniel Wahl s’ha aferrat al nou concepte per plantejar l’evolució del desenvolupament sostenible cap al desenvolupament regeneratiu. En el seu llibre Designing Regenerative Cultures (Dissenyant cultures regeneratives) ens assenyala la bona direcció per desfer el camí i corregir tot allò en què ens hem equivocat.

Wahl és optimista. D’aquest optimisme ens hem impregnat a Save The Med per caminar cada una de les moltes passes que encara hem de fer per contribuir al canvi de mentalitat. Com en Daniel, confiem en la capacitat de l’ésser humà de col·laborar (atenció, paraula clau!) per encarar el repte que tenim per davant com a espècie. És temps de tornar a les arrels, al lloc natural del qual provenim. Hem de pensar des de la més pura naturalesa humana. Tal com manifesta Daniel Wahl, cal tornar a sentir per dir: «Som éssers biològics, som part de la bioesfera».

Un cop aconseguim reintegrar la humanitat a la natura com a membres de la comunitat de la vida, podem començar amb el redisseny regeneratiu del qual parla Wahl. La sostenibilitat només mantenia un patró de salut, resiliència i adaptabilitat per tal que les condicions d’aquest planeta fossin les adequades per «prosperar». Però resulta que, perquè això sigui possible a llarg termini, no podem sustentar la manera d’organitzar les societats modernes, sinó que hem redissenyar-la des d’una perspectiva regenerativa.

És alhora una regeneració ecològica, econòmica i social. I també de la nostra cultura, de la nostra ment, de com ens veiem a nosaltres mateixos. És només un canvi de xip.