Aeropuerto de Madrid

La preposició de pot tenir més de quinze significats. En el cas del títol, la faig servir en el sentit de possessió o propietat. És la forma més precisa d’informar a tothom a qui pertany l’aeròdrom més gran de Mallorca perquè totes les altres denominacions, reals o fictícies, són flors, violes o mentides. Puc admetre l’efecte d’esbalaïment que causà la inauguració de l’aeroport en algunes persones, de manera semblant a les tribus que encara esperen l’arribada d’un avió del cel; després de vint-i-cinc anys no crec que quedi ningú que no conegui AENA i el cas que mos fa, tant si som usuaris, treballadors, comerciants o polítics locals.

L’aeroport és un mal necessari però no calia que l’organisme que el gestiona l’empitjorés pel procediment de foradar un passadís a través del qual ha fet passar a colzades fins a 29 milions de passatgers l’any 2018 i dur se’n a la butxaca 158 milions de benefici. Mentre ha anat augmentant a mans plenes els seus resultats en els darrers 20 anys, la renda per càpita de Balears ha passat del primer lloc de l’Estat al setè, per davall de la mitjana, talment vasos comunicants. I avís a divagants: en l’avaluació ambiental que fa la Direcció General de Madrid el 2 de novembre de 2021 del projecte de Remodelació de l’Àrea Terminal de l’Aeroport consta una estimació del tràfic per l’any 2025 que xifra el nombre de passatgers totals en 33.874.100 (sí, ho han llegit bé).

Amb tots aquests antecedents, el fet de posar a l’aeroport el nom d’alguna persona mallorquina rellevant, a més de ser una manera de blanquejar l’organisme, marca l’elegit com avalador d’una entitat que només es pot considerar mallorquina per haver desembarcat a ca nostra, haver creat un enclavament sobirà i haver gestionat de manera més que discutible la infraestructura més gran i de més transcendència de Mallorca. Per a més inri, a tots aquells que de bona fe han proposat noms, que preparin la bossa perquè els virreis se’n duen, no duen. Recordant Borges me’n torn al títol: si el nom és l’arquetip de la cosa, en les lletres de Madrid està Madrid i tot l’aeroport en la paraula aeroport.