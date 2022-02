Contra la grandeza

Tras la extraordinaria victoria de Rafael Nadal sobre Daniil Medvédev en el Open de Australia, el embajador Josep Pons encabezó una iniciativa de recogida de firmas para dar el nombre del tenista al aeropuerto de Palma, al que los que devotos del respeto al genio de cada topónimo lo seguimos llamando de Son Sant Joan. Nadal, que conoce el paño, se limitó a decir que «si la gente que lo decide cree que es adecuado, él estaría encantado, es un honor». Sin que esté en absoluto en contra, creo que la iniciativa es precipitada. Parece que responde al arrebato emocional por el agónico triunfo, no sólo de Pons, sino de buena parte del mundo mundial y al unánime reconocimiento de la prensa seria y la deportiva. Creo que es precipitada porque la calificación institucional de mejor deportista español de todos los tiempos y mejor deportista de todos los tiempos, especialmente por liderar los triunfos en 21 Grand Slam, debería esperar a la conclusión de su carrera deportiva y no ser fruto del calentón, justificado, de «lo de Melbourne». Entre otras cosas porque Novak Djokovic sigue en la carrera. Aunque Djokovic le pudiera llegar a superar, Nadal seguiría siendo acreedor al reconocimiento, no sólo de los mallorquines, sino de todo el mundo, pues su grandeza no sólo tiene que ver con sus victorias en la pista, en cómo las conquista, sino en los valores que trasmite, en la pista y fuera de ella.

Pons sigue desconociendo, como en 2010 cuando le hicieron dimitir como presidente del RCD Mallorca por la acusación de una trabajadora en la embajada española en Viena alentada por UGT, cómo las gastamos por estas tierras. Él sigue manejando criterios de racionalidad propios de la diplomacia versallesca, cuando esto es una Sicilia con pocos muertos, muy mala leche y el nacionalismo, encubierto y diáfano, en las instituciones políticas y académicas. Armengol se ha puesto de perfil con una declaración estúpida y escurridiza, propia del personaje, incapaz de dar la cara: «es una iniciativa positiva, pero quien debe tomar la decisión es AENA». Tanto amor infinito por estas islas y tanta autonomía para que a quien corresponde una decisión de este calibre sea a Madrid. Es decir, está en contra, pero lo disimula, tartufea cobardemente. Más cómica ha sido la reacción de Més: «El nombre propuesto desde el Consell Insular es Ramón Llull»; «Hay cuestiones aeroportuarias más importantes que ésta»; «hay que dirigir la propuesta a la UIB y no a las redes sociales»; «El cambio de nombre cuesta 500.000 euros, a ver quién los paga». El nacionalismo, tanto el encubierto como el explícito, hace gala de su sectarismo, funciona como una secta, en la política y en la UIB, por eso quieren canalizar la cuestión a la institución que ya le negó el honoris causa a Nadal, un tipo de derechas, españolista, del Real Madrid y, para colmo, amigo del emérito (ser grande no significa ser perfecto). Otros argumentan cosas tan esperpénticas para oponerse a la iniciativa como que Nadal ya tiene suficiente reconocimiento con el desarrollo de su academia tenística-hotelera; o que hay tenistas femeninas o deportistas con discapacidades que han ganado más torneos de Grand Slam que Nadal; todo ello para justificar el ninguneo a Nadal que no se atreven a plantear a cara descubierta.

Digámoslo claro, en Mallorca existe mucho cainismo, mucha envidia, mucha mezquindad, dentro y fuera de la política. En la sociedad, en la universidad y en la política. Una sociedad que se precie a sí misma, pero, sobre todo, que tenga voluntad de pervivir y de dejar huella en la historia, como la Grecia clásica, que proclamaba que quería ser juzgada, no por lo que realmente era, sino por lo que quería ser, se permite reconocer unos valores comunes a todos sus integrantes. Por eso reconocían a quienes representaban estos valores, fueran artistas, políticos, literatos o atletas. Un ejemplo fue la visita de Alejandro al líder de la Secta del perro, a Diógenes, el que vivía en un tonel, el que espetó a Alejandro cuando éste le preguntó qué podía hacer por él; apartarse, contestó Diógenes, le tapaba el sol. Aceptar unos valores comunes tanto si se es de derechas como si se es de izquierdas es requisito imprescindible de cohesión para que una sociedad no fracase.

Quien cultive y atesore estos valores compartidos de una forma que excede de lo común, puede alcanzar la grandeza. Que alguno o algunos tengan esta capacidad que otros no poseen tiene que ver con la naturaleza humana. Marx, en contradicción con sus manuscritos de juventud, negó la naturaleza humana. Postuló que nacíamos como una tabla rasa, en la que la sociedad imprimía a través de la educación y la superestructura cultural la ideología. En el fondo, se inscribía en una tradición, aún imperante en nuestros días, en la que algunos reformadores, pedagogos, persiguen conseguir la aparición de un «hombre nuevo» por medio de la educación. Por medio de la dictadura del proletariado y la educación se inscribirían en la tabla rasa del nacido los elementos que definirían a la nueva sociedad. La afirmación de la tabla rasa conduce directamente al totalitarismo. Desde otra vertiente, el nacionalismo, también se apuesta por la tabla rasa. El individuo como tal no es sino un producto configurado culturalmente por la tribu. Son el territorio, la lengua y la cultura de la tribu los que configuran al individuo, no al revés. También conduce al totalitarismo mediante la subordinación del individuo al mandato de supervivencia de la tribu.

Son la izquierda reaccionaria, esta que apuesta por la identidad frente a la igualdad, y el nacionalismo de Més, con sus tradiciones de sectarismo, resentimiento y odio clericales, los que, desde la política, la universidad y cuanto núcleo de poder ostentan, están en contra de la grandeza si esta grandeza está protagonizada por alguien lejano a su ideología. No se queda atrás el oportunismo de ganapanes de un partido como el socialista que, para acaparar poder no duda siquiera en blanquear a los asesinos de sus militantes (del PP mejor no hablar, un gobierno de delincuentes del que Casado dice no saber nada). Lo hacen disimulando, con mezquindad, rezumando resentimiento contra quienes les sobrepasan, con el que pretenden contagiarnos a todos. Estamos condenados a la insignificancia.