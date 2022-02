Juego de estrategias en CyL

Las elecciones de Castilla y León se celebran por primera vez en solitario, y hoy ya es evidente que tal convocatoria obedece a una premeditada estrategia de Génova, encaminada a impulsar la candidatura de Casado a la Moncloa. El amago de moción de censura de Murcia, frustrado por la descomposición y corrupción de Ciudadanos, sirvió a Isabel Ayuso para justificar y argumentar ella también una convocatoria anticipada en Madrid, y, tras el éxito del PP capitalino, Casado acarició la idea de seguir de hito en hito convocando elecciones… hasta el hipotético triunfo final. De ahí la convocatoria en Castilla y León, que iría seguida de las elecciones andaluzas.

La estrategia así diseñada sobre el papel no era fácil de desarrollar en la práctica, entre otras razones porque la ciudadanía distingue perfectamente cuándo se apela a ella por algún motivo particular ajeno al interés general y, sobre todo, porque Fernández Mañueco no es Ayuso. Ni se le parece. Es más: lo que pretendía el plan de Casado era demostrar que el cálido apoyo de Génova al candidato popular de CyL era capaz de promover y afianzar un gran resultado como logró Ayuso en Madrid… Y las encuestas van masivamente por otro camino: todas ellas coinciden en que el PP ha ido decayendo en apoyo popular durante la campaña y en que es impensable que los populares de Mañueco puedan gobernar en solitario.

Si se confirmasen estas tendencias la operación sería catastrófica para Castilla y León, para Mañueco y para Casado. Para Castilla y León, porque el gobierno PP-Ciudadanos sería sustituido por otro PP-Vox, lo que crearía una situación muy delicada para Mañueco pero también para Génova, que debería optar entre convalidar del pacto –con lo que ello supone en Europa- o rechazarlo.

Pero, además, el paseo triunfal que presumía Casado en su propia tierra –el palentino nos ha recordado puerilmente su arraigo regional fotografiándose en bucólicos escenarios campestres y ganaderos- no está siendo el previsto, y no solo no va a poder restregar a Ayuso su capacidad de ganar elecciones sino que está necesitando de ella para que acuda en socorro de un Mañueco desarbolado que afirma con voz temblorosa que él quiere ser como la presidenta madrileña. No ven que Ayuso, contestataria y un tanto anárquica, laica y faltona, da bien en Madrid, pero que su estampa moderna proyecta un gran anacronismo en las áridas praderas castellano leonesas.

La campaña de Casado, además, hace hincapié en un estilo frustrante. Sigue sin haber algún elemento programático en la cadena de mítines del líder popular, que anda de tópico en tópico y de insulto en insulto, y su forzado discurso faltón ha llegado a cotas intolerables: llamar «tipo» al expresidente Zapatero y acusarle de recibir comisiones de Maduro es una calumnia punible a la que Zapatero ni siquiera responderá por aquello de que «no ofende quien quiere».

Castilla y León, donde gobierna el PP desde hace 35 años, ha perdido 150.000 habitantes en diez años, en una decadencia inocultable que las fuerzas vivas conservadoras no han sido capaces de contener. En las pasadas elecciones autonómicas de mayo de 2019, el PSOE ganó claramente con el 34,8% de los votos y seis escaños más que el PP, que sólo obtuvo el 31,5%. Pero Cs, que ya se había alineado con la derecha dura tras perder su posicionamiento centrista, entregó el poder nuevamente a Mañueco (tanto Vox como UP lograron tan solo un diputado). Ahora, la descomposición de Cs y el ascenso general de Vox pueden dejar un inquietante saldo, del que dependen el futuro de Castilla y León y las perspectivas de Casado.

Absurdamente, Casado ha llevado el proceso político por un sendero en el que una derrota de su partido en CyL le sería atribuida, y tendría muy difícil conservar el liderazgo estatal, que ya le disputa abiertamente Ayuso, con el argumento de su brillante resultado madrileño y el apoyo de un equipo fiel de colaboradores, aparentemente de más talla que los que acompañan a Casado. De cualquier modo, el PP no habría desaprovechado del todo el tiempo si saliese de este atolladero con dos ideas fuerza: una primera, que Vox no puede ser un compañero de viaje válido y, segundo, que para afrontar unas elecciones hace falta sobre todo un programa.