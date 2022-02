Yo sí puedo, pero tú no

La vorágine de las noticias, lo que en palabras de Machado a través de su personal personaje Juan de Mairena, denominaba los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa, en palabras traducidas al poético lenguaje «lo que pasa en la calle», suele impedirnos darnos cuenta de algunos detalles que ocurren en nuestro derredor y que no son nada baladíes, sobre todo cuando afectan a lo entendido como clase política; se dice que la política es el arte de lo posible, frase adjudicada a múltiples personajes históricos desde Maquiavelo a Churchill o desde Aristóteles a Bismarck, pero en nuestras tierras, las vaciadas o las sobrepobladas, en el jardín nacional la frase se ha trocado en la siguiente definición: la política es el arte de justificar lo injustificable.

Cuando ustedes lean estas líneas ya les habrán llegado las nuevas de la verbena congresual de lo de la aprobación-no aprobación de lo de la contrarreforma de la reforma laboral, pero no es del resultado de lo que quiero decirles, si me lo permiten, sino del «votamen» mismo, que diría mi admirado Forges. Lo que a mí me maravilla es el batiburrillo de votos que se dio. Por lo que se ve, en esta ocasión, los independentistas de Junts pel Cat, votaron al revés que los mucho más recalcitrantes separatistas de la Cup; los muy de izquierdas de Podemos lo hicieron de la mano con los de la, según los anteriores, derecha mild o suave, es decir Ciudadanos; los de la muy antifascista Esquerra juntaron sus votos con los de, también según aquellos últimos, la grandemente facha formación Vox; los tan conservadores del Partido Popular lo hicieron a su vez con los nada españolistas de Bildu; y los socialistas se papetaron tras los votos de un lado y de otro; y para finalizar los de UPN que dispararon por igual contra amigos y enemigos, con lo que sus votantes navarros deben estar navegando en un mar de confusiones; en fin, un sin Dios de votación, aun cuando igual yerro en los himeneos parlamentarios, sus causas, motivos o realidad finalista.

Obviamente es factible y hasta permitido el votar de una determinada forma partiendo de posturas dispares y hasta diametralmente opuestas, pero no es esa la cuestión, sino lo que en otras ocasiones los propios parlamentarios de aquella tarde opinaban y volverán a opinar. Lo que los votantes no deben olvidar de este asunto es que de aquí pocas fechas unos y otros de esos parlamentarios, o de sus allegados políticos increparán a este o aquel otro antagonista, para vergüenza del increpado, por razón de que haya votado con estos o con aquellos; verán cuán fácil olvidarán los increpantes, convertidos en ovinos moralistas y predicadores de la ética parlamentaria que ellos han bailado también con lobos cuando les ha convenido o les ha sido provechoso. Verán ustedes también cómo cuando se les confronte con su propia realidad, cuando se les muestren sus propias vergüenzas, sacarán toda una retahíla de razones, excusas, argumentos, tesis, apelaciones y demás zarandajas mediante las cuales creerán quedar a salvo de su particular oprobio, pero debiéramos todos recordar, y recordarles, que cuando se han visto beneficiados por esa misma conducta o se ha logrado con ello un grado de perjuicio, para el adverso, han acudido a la misma forma de actuar que tienden a afear.

Con prontitud se olvidará este episodio de orgía sufragista de votos, ya se sabe aquello de los extraños compañeros de cama, y se retornará a aquello tan manido de que estos que votan con los separatistas son, por tanto, separatistas o lo de que los que votan en el mismo sentido que los derechistas recalcitrantes son igualmente fachas y todo volverá a la normalidad; pena, penita, pena; de lo que cuando tú te comportas así está muy feo pero si lo hago yo entonces es estupendo. Qué envidia me corroe cuando veo otros parlamentos, como el británico, que, con todos sus defectos, tienen un dinamismo digno de admiración y donde sus miembros dependen de la voluntad de sus constituyentes, uno a uno, y no del jerife de cada formación partidista, que es el que le coloca en una altura u otra de la lista electoral, cuando lo hace, garantizando así tanto la elección segura como el quedarse fuera de ella, piensen lo que piensen los electores. Para cuándo el voto libre y directo.