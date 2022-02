Mayores sí, tontos no

Reconozco estar entrando sin prisas, pero sin pausa, en esa edad en la que a uno socialmente se le incluye en la tercera, en esa mal llamada tercera edad, pues como se está envejeciendo hoy en día, ya no debería ser la última en el escalafón, debería haber una cuarta. No pienso utilizar aquí los adjetivos viejo o anciano que me parecen degradantes, y aunque algunos quieran dignificarlos, a mí me parecerán siempre de muy mal gusto.

