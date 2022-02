El miércoles pasado celebramos la Mesa del Aceite y la Aceituna. A la mesa se sientan los representantes de las OPAs y las Cooperativas, los representantes de los Consejos Reguladores de la DOP de «Oli de Mallorca», la DOP de la «Oliva de Mallorca», y el Consejo Regulador de la IGP «Oli de Eivissa» y los Consells Insulars. La primera mesa del año tras la finalización de la campaña de 2021 aporta una foto esperanzadora.

La foto es nítida y refleja el trabajo y el tesón del conjunto del sector. Podemos decir que el aceite y la aceituna, tanto en Mallorca como en Ibiza, han superado la crisis de la covid-19. No es una frase hecha. Los datos son evidentes. El número de productores continúa creciendo tanto en Mallorca como en Ibiza. La superficie de olivar aumenta de nuevo un 3,2% en Mallorca y un 6,9% en Ibiza, y el número total de árboles en producción también crece en las dos islas, incluyendo en la variedad local «Mallorquina». Es cierto que el volumen de aceituna molturada y de litros de aceite producido en 2021 descendió ligeramente debido a unas adversidades agroclimáticas que podemos considerar como normales. Todos estos datos se apoyan en una estructura de producción que ha aguantado la pandemia. Seguimos contando con 15 tafonas y 24 envasadores en Mallorca, y con 4 tafonas – envasadoras en Ibiza. El resultado es que el aceite comercializado ha vuelto a recuperar los niveles prepandemia de la campaña de 2018 en Mallorca, y de 2019 en Ibiza. Tenemos un valor de la producción de 4 millones de euros y un valor de comercialización cercano a los 10 millones de euros. Un elemento determinante son las existencias almacenadas de la campaña anterior y a 1 de febrero, observamos como no quedan más de 28.000 litros en los depósitos de Mallorca y apenas 500 litros en los de Ibiza. Los datos exactos les corresponde comunicarlos a los Consejos Reguladores de las marcas de calidad, y solo me gustaría que pensaran por un momento, en la cantidad de personas que han estado involucradas en superar las condiciones de dificultad de estos dos años.

Ahora toca plantearse nuevos retos. La preservación del olivar de la Serra de la Tramuntana, debe apoyarse en su aprovechamiento a partir de productos de calidad como son «La oliva de Mallorca» y «L’Oli de Mallorca». Para ello y a partir del 1 de enero de 2023 con la nueva PAC entrará en juego un Programa Sectorial para el Olivar Tradicional y de Montaña. Este programa se ejecutará a través de las «Organizaciones de Productores de Aceituna de Almazara y Aceituna de Mesa». Durante este año 2022 toca organizarse para aprovecharlo, lo que sin duda será un nuevo esfuerzo que deberá liderar la parte del sector que esté en mejores condiciones. Estaremos muy pendientes de la publicación de las dos normas jurídicas que lo regularán. La primera que establecerá los requisitos de constitución de estas organizaciones, y el segundo decreto, que regulará el propio Programa Sectorial. El segundo de los retos está en recuperar parte del 40% de la superficie de olivar que en este momento no se declara como productiva. La oportunidad vendrá de la mano de los «Ecoesquemas» de la futura PAC. Los Ecoesquemas pretenden compensar económicamente prácticas de manejo sostenibles que son muy viables en nuestro olivar. Los agricultores recibirán un importe económico que además será superior a los de la península, por el mantenimiento de los marges y terrazas y otros elementos del paisaje con su vegetación asociada, también por mantener las cubierta vegetal vivas en las superficies de olivar, o por incorporar los restos triturados de las podas a la misma parcela. En tercer lugar, extender la producción ecológica en el olivar es casi impepinable, pero mantener la calidad del producto ecológico va requerir de un esfuerzo importante en inversiones que mejoren la tecnología instalada actualmente en las tafonas y ya tenemos dos proyectos importantes en esta dirección que van en el camino adecuado. Entramos en una nueva etapa.