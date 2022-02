Rafa Nadal y los «que no son, aunque sean»

En el precioso poema Los nadies, de Eduardo Galeano, aparece el verso utilizado en el título de este texto.

Para identificar el género, el sufijo ‘ista’, atributivo de profesión, necesita el artículo determinado femenino o masculino u otra concordancia, dado que su apariencia femenina en realidad es neutra.

La reciente gesta deportiva del tenista Rafa Nadal i Parera ha evidenciado la inexactitud de algunos medios de comunicación a la hora de atribuir a Nadal, como tenista, la consecución del mayor número de trofeos de Gran Slam. 21 concretamente. Ya sea hablando de tenis en genérico o usando el pronombre «nadie», en el sentido de que nadie más los había conseguido.

Tal afirmación ha generado una significativa respuesta, poniendo en valor a tres mujeres tenistas que superan a Nadal: Margaret Smith Court, Serena Jameka Williams Price y Steffi Graf, con 24, 23 y 22 victorias en los grandes torneos respectivamente. Ello ha servido a su vez para dar ínfima visibilidad al tenista en silla de ruedas Shingo Kunieda, que, con 26 títulos individuales de Grand Slam, sí, es el tenista que más ha logrado en la historia. El último de ellos precisamente en el mismo open de Australia, dos días antes de la hazaña de Rafa.

En definitiva, a saber, Rafa Nadal sería el segundo en el ranking masculino y quinto en el general.

De Nadal, valoro más su capacidad de superación personal que la estadística de la ATP. El hecho técnico de, tras salvar los 914 centímetros de altura de la red, ubicar milimétricamente pelotas en una pista de tenis. En trayectorias seguidas coreográficamente por los espectadores, en un rebotado rango visual de 90 grados, no son más que una ejecución generalizada automática, común en el tenis. Dotada de mayor o menor velocidad y precisión. La fortaleza mental, en cambio, ya resulta un componente más determinante y personalizado. Si la UIB decide incorporar como asignatura optativa dicha virtud, Nadal puede ser el profesor titular.

Del tenis, recuerdo la raqueta de madera marca Kawasaki, que compré por 750 pesetas (4,5 euros) a plazos en Platero, un antiguo comercio de barrio en la calle General Riera de Palma, así como los inconvenientes clasistas que suponía tener que vestir de blanco inmaculado para jugarlo. Acabábamos en las pistas asfaltadas de son Malferit o en la parroquial del Vivero, donde el protocolo era laxo y los precios más asequibles. A veces incluso en alguna explanada de Korea superando redes imaginarias. Sin embargo, este deporte en general y Nadal en particular, sin proponérselo, han hecho ahora más por la igualdad de la mujer que los habituales e inocuos discursos institucionales, los cuales veremos exponencialmente acrecentados ante la proximidad del 8 de marzo.

El reconocimiento mundial del tenista no solo ha generado la visibilización femenina expuesta, por la contestación de reseñas inexactas, sino que, muchos medios de comunicación, sabedores o no de la polémica, han procurado un exquisito reconocimiento del valor y posición de las mujeres en este deporte. A mí, que no seguía el tenis ni su palmarés, pero conocía de la existencia de Williams, Graf y Nadal, me ha servido para conocer y poner cara a los dos números uno; Margaret Smith Court y a Shingo Kunieda. Este último podría compartir cátedra con Nadal en la potencial asignatura de la UIB ya referenciada.

Para completar los resultados individuales del Open de Australia senior femenino 2022, las vencedoras fueron las actuales número uno del mundo, Ashleigh Barty, y, en silla de ruedas, Diede De Groot.

Estoy convencido de que el primer Gran Slam que publicite la lista global de ganadores y promueva una fotografía conjunta de los mismos, dará un impulso sin precedentes al tenis adaptado, al femenino y al juvenil. No importa que el mercantilismo se disfrazase de altruismo. Una foto de Nadal en el Open de Australia, junto a Barty empujando respectivamente las sillas de ruedas de Kunieda y De Groot con las raquetas sobre sus piernas inmovilizadas, sería una muestra de gran responsabilidad social de todos los implicados.

Ilusoriamente, parece que Los nadies, lo son menos.