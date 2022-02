Rafa Nadal International Airport: ¿Quién paga la fiesta?

Cuando una comunidad quiere reconocer a un ciudadano o ciudadana meritorio, debe estar muy segura de su comportamiento posterior al agasajo. Después vienen unos Duques de Palma cualquiera y las prisas en borrar fotos molestas de las publicaciones oficiales alcanzan cotas superlativas. Por no hablar de la engorrosa factura suplementaria para el proceso de (re)cambio de nomenclátor.

Viene esta reflexión con motivo del posible rebautizo del aeropuerto de Son Sant Joan-Palma como el de «Rafa Nadal». De entrada, se necesitaría saber si toda la población mallorquina sería partidaria de tal cambio. No son pocos los que consideran que el homenaje ya se hizo hace unos años, permitiendo que su Fundación pudiera tener usos hoteleros. Modificando «ad hoc» una Ley Autonómica en el Parlament. Otro detalle nada baladí es quién se haría cargo del estipendio. Recordar que cuando el Consell de Mallorca propuso «Ramon Llull» como nuevo nombre para la terminal aérea mallorquina, AENA manifestó su conformidad... siempre que se abonaran los 476.000,00€ que se presupuestaron para el cambio de marquesinas, letreros, impresos… Como el punto de vista de la operadora no habrá cambiado por arte de magia, suponemos que van a ser los impulsores del «Rafa Nadal International Airport» quienes costeen todo lo que sea necesario de su propio bolsillo para que su idea devenga en realidad. Porque si lo que se pretende es que pague el Estado -que es lo que parece- quizás no sea una feliz ocurrencia: dedicar medio millón de euros a una reasignación de nombre cuando en Palma las colas en los comedores sociales no hacen más que aumentar, parece un gasto superfluo y gratuito. Hay otro aspecto que juega en contra del rebautizo: en Mallorca «mos coneixem tots». Tanto, que se ha sabido que la recogida de firmas ha salido del entorno de un determinado partido político. El mismo que desde la sombra rigieron en Manacor el abuelo y uno de los tíos del tenista. Justamente por ello el adjetivo «popular» a tal subscripción de adhesiones tiene una más que significada justificación. Poner en cuarentena la espontaneidad del movimiento puede ser un ejercicio saludable, pues.

Argüir razones como la del mayor conocimiento de la isla si se hace el cambio es, como mínimo, opinable. Máxime tratándose de un destino de masas como es Mallorca. Por cierto: si nos atenemos a los fríos datos de IATA, las visitas no repuntaron en Madeira después de llamar «Cristiano Ronaldo» a su reformado aeródromo. Tampoco hubo un significativo incremento de la conectividad aérea hacia Irlanda del Norte tras renombrar como «George Best» al «Belfast International Airport».

Pero si de verdad se quiere reivindicar a alguien con el vigésimo primer título de Grand Slam de Nadal propongo que los premiados sean los científicos Martin Evans y Gail Martin, «padres» de la manipulación de las células madre con fines médicos tal y como la entendemos hoy en día. Bien que lo saben en la «Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica»,principal responsable de que nuestro genial jugador de tenis no camine hoy ayudado por muletas, cuando no en sillas de ruedas. O de que la última década tenística no haya sido un aburrido diálogo Federer-Djokovic. Más monólogo que otra cosa, seamos sinceros. Con Rafa aplaudiendo desde la grada.

Acotación tenística: Steffi Graf ha sido el único ser humano en ser el «número uno» del tenis durante 377 semanas, 183 de ellas consecutivamente. Ganó el «Golden Slam» ( cuatro torneos de Grand Slam, Medalla de Oro en los JJ.OO. y el título de Maestra ) en una sola temporada. Se retiró a los 30 años, dos semanas después de ganar su último Wimbledon, el vigesimotercer «grande» de su carrera. No hay ningún «Steffi Graf International Airport» en Alemania. Eso sí, en el país germano encontramos bellos topónimos adornando sus aeropuertos. Quizás ése es el camino