A favor del amanecer

La principal misión del político es dar asunto al columnista. Irene Montero ha hablado de tetas y ya ha surgido un variado y floreciente género de columnas y artículos sobre tetas. Columnas suaves, grandes, pequeñas, amelonadas o pop. Columnas sesudas y tetudas. Columnas también cipotudas de ‘señoros’ o columnas de señoras airadas contra la ministra. De todo hay en la teta del Señor. Las tetas han eclipsado, o acompañado, un par de días a la crisis de Ucrania, a la reforma laboral y al problema de la despoblación. Donde más se habla de la despoblación es donde no hay nadie. También en el articulismo tiran más dos tetas, aunque no sabemos si llegamos tarde a este debate. Uno siempre ha estado muy a favor de las tetas, un poco como aquel clásico al que le preguntaron que qué opinaba de los amaneceres y respondió: estoy a favor. Sobre gustos no hay nada escrito, pero sobre tetas es ya difícil aportar algo después de que Gómez de la Serna publicara Senos. En cualquier caso, los problemas de este país son dos: los ministros que no hacen nada y los que empiezan las frases diciendo los problemas de este país son dos.

Hay ministros que sí hacen, como Nadia Calviño, que va por las Españas inaugurando centros tecnológicos. Irene Montero lo que quiere es inaugurar una nueva era, pero la era actual se le resiste a morir. Está pensando en cambiar mentalidades cuando lo que hay que cambiar son discriminaciones. Mucha política es ahora decir un taco en el Twitter, lo que te garantiza un titular y luego alguna columna de periódico. Las obras completas de muchos políticos antaño eran ensayos, obras de teatro, tal vez comedias o novelas. Al menos, algún discurso intemporal de cierto valor literario o testimonial. O unas memorias jugosas. Como las que acaba de publicar Óscar Alzaga. Ahora no hacen ni la tesis y sus grandes aportaciones al acervo son veinte o treinta tuits recuperables. Cualquier tiempo pasado no fue mejor. Quede aquí por si acaso consignado. Y no se tomen nada muy a pecho.