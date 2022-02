Chanel, Nadal i l’aeroport

Per què alguns necessiten odiar des de les xarxes socials? Succeeix a Twitter, als comentaris que acompanyen Facebook i fins i tot als que s’escriuen a tall de notícia dels mitjans de comunicació. Per què alguns insulten, gairebé sempre des de l’anonimat, quan entren a la selva digital? Per què criden molts polítics en pujar a una tribuna pública? No es pot defensar amb fermesa i arguments una posició política sense necessitat d’augmentar els decibels? No serà precisament la manca de raons la que alguns substitueixen per renou? És molt probable.

Per què els mitjans de comunicació donam audiència al que la diu més grossa i ens feim els sords davant el que millor ho explica? Serà, crec, perquè no tenim temps ni mitjans per escoltar. Per què a una conversa de cafè o de carrer s’alça la veu tant si la controvèrsia és sobre política com si és sobre Leo Messi o Cristiano Ronaldo. Per què les tertúlies radiofòniques i televisives fan del guirigall la normalitat?

Aquestes setmanes els cridaires s’han fet presents a l’agenda de notícies de la setmana. Notícies transcendentals com la del Festival de Benidorm han entrat amb força a les nostres vides. O el Benidorm Fest, si volen la versió modernitzada creada per TVE per elegir la cançó que representarà la cadena estatal a Eurovisió. Fins i tot els que no hem vist ni una sola de les tres sessions hem llegit sobre la polèmica generada pel triomf de la hispana-catalans–cubana Chanel Terreros. El vot popular, que suposava la meitat del valor, preferia Rigoberta Bandini (catalana–reialmadridista) o Tanxugueiras (gallegues). I a partir d’aquí es desfermà una cacera contra la guanyadora que l’obligà a sortir de Twitter.

Fins i tot el Rafel Nadal triomfant ha estat objecte de la ira per assumptes que res tenen a veure amb l’esport. Digué que Novak Djokovic coneixia les regles de l’Open d’Austràlia i que bastava que les hagués complert per a poder participar. Fou suficient perquè negacionistes, antivacunes i/o contraris al passaport Covid deïficassin el serbi i condemnessin el manacorí a les tenebres de l’infern.

Però la medalla d’or ha estat per a un vicepresident de la Fundació Barça que nom Alfons Godall. Després del triomf del mallorquí escriví un tuit amb aquestes paraules: «El Rafael Navidad m’ha fet angúnia des del primer dia. El tinc al mateix sac que la roja, el RM, Alonso i tot el que representi l’estat enemic…». Tres dies després ha dimitit explicant que la seva piulada «pot perjudicar la Fundació Barça per la pressió d’algunes empreses i mitjans. No vull costar ni un cèntim al Barça ni renunciar a la llibertat d’expressió». Tal vegada no era necessari ser tan grandiloqüent. Bastava que hagués dit que no havia actuat d’acord amb els valors de la Fundació que, com publicita la seva web, inclouen «el respecte, l’esforç i la humilitat».

De veres que no podem ser del Barça o del Madrid, de Chanel o Rigoberta, del PP o de Més, de Djokovic o de Nadal, sense cridar, sense insultar i sense odiar? No seríem una societat més feliç si escoltàssim més i parlàssim menys?

Per cert, i ja que ha sortit a rotlle Nadal. Ressorgeix la campanya per dedicar-li l’aeroport de Palma. Mai no he entès per què no és, com la Seu, de Mallorca. Els esportistes dels nostres dies són com els gladiadors en temps dels romans: admirats, famosos i rics. Tenim ecos llunyans dels noms d’alguns dels lluitadors de fa dos mil anys, però als nostres dies han arribat l’Amfiteatre Flavi, l’Ars amandi d’Ovidi o la Columna de Trajà. Nadal és un exemple com esportista lluitador en l’adversitat, per la seva educació vers els rivals i la gent, perquè la fama no l’ha canviat més del que és inevitable… tanmateix no és necessari que la nostra societat perdi el seny que ell manté intacte.