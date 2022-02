El mercado de alquileres y la administración

La teniente de alcalde, Neus Truyol, ha manifestado sus dudas respecto a que la ley de Vivienda aprobada en consejo de ministros recoja todas las reivindicaciones de Cort en materia de limitación de precios de los alquileres. No se pronunciará sobre ella «hasta conocer la letra pequeña». Desea que sea «eficiente» y que su aplicación pueda realizarse con una tramitación sencilla y plazos razonablemente cortos. Abunda en la idea de que Palma pueda ser considerada «zona tensionada», es decir, cuyos precios sean considerados excesivos y, por tanto, puedan ser limitados.

Pocas dudas pueden caber respecto a la calificación de los precios de los alquileres: están por las nubes y dificultan de forma extraordinaria el acceso a la vivienda, un derecho contemplado en el artículo 47 de la Constitución en el que se dice que «los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».

Una cosa es estar de acuerdo con este derecho y otra las medidas que la administración está dispuesta a instrumentar para hacerlo efectivo. Aquí es más difícil lograr un amplio acuerdo, ya que las medidas pueden entrar en conflicto con otros derechos también contemplados en la C.E., como el artículo 33, donde se reconoce el derecho a la propiedad privada, cuya función social delimitará su contenido, y se prescribe que nadie podrá ser privado de bienes y derechos sino por causa de utilidad pública o interés social y con la correspondiente indemnización. Vale la pena considerar el informe no vinculante negativo del Consejo General del Poder Judicial sobre el proyecto gubernamental. Argumenta el órgano de gobierno de los jueces que la norma podría ser anticonstitucional, por ser la vivienda una competencia autonómica, de acuerdo con los respectivos estatutos, que la asumen, en concordancia con el artículo 148.3 de la C.E.; también, que la norma podría estar en contradicción con el artículo 33 antes citado.

Lo que se conoce, hasta el momento, del proyecto aprobado en el consejo de ministros, es que se podrán establecer limitaciones en los alquileres en las zonas que se califiquen como tensionadas; los tenedores de más de 10 inmuebles que sean personas jurídicas deberán aplicar los índices de referencia de la zona, pero se acuerda una moratoria de 18 meses, con lo que la aplicación de la ley no se haría efectiva hasta 2024. Se podrán aplicar recargos de hasta el 150% en el IBI para las viviendas vacías a los efectos de estimular su incorporación al mercado de alquileres y evitar la especulación. Se aplicarán bonificaciones en el IRPF a pequeños propietarios, del 90% si reducen el precio un 5%, del 70% si se alquilan a jóvenes entre 18 y 35 años (que tendrán ayudas para alquiler de 250 euros), y del 50% a todos los que incorporen una vivienda al mercado. El 30% de las nuevas promociones deberán dedicarse a vivienda pública, un 15% de alquiler social.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha afirmado que «la ley no va en contra de los propietarios sino de la especulación» y que la necesidad de esta ley surge a partir del hecho de que «el mercado se ha mostrado ineficaz». Esta última afirmación se puede poner en tela de juicio. Los precios se fijan por el mercado y si son desmesurados no es porque el mercado no funcione, funciona perfectamente, es porque existe una fuerte demanda de vivienda y una escasa oferta. Según una de las principales leyes de la economía, los precios en el mercado se establecen en el punto en que se cruzan la curva de la oferta de vivienda con la de la demanda. Es decir, si hay poca oferta para la demanda existente, los precios suben. Lo que desde el punto de vista de las leyes económicas debe hacerse para que bajen los precios es, o bien que la demanda se reduzca, algo que poco tiene que ver con la realidad, o que crezca la oferta, a través de lo que el propio artículo 47 señala: regulando la utilización de suelo, es decir, aumentando el suelo destinado a vivienda.

La administración, tanto la dirigida por la derecha como por la izquierda, en Balears, se ha dedicado a otros menesteres, como la descalificación de suelo urbanizable por los gobiernos de Antich, con el resultado de centenares de millones de euros en indemnizaciones fijadas por los tribunales. El caso de las islas, con suelo limitado, exigiría una legislación acorde con un medio ambiente sostenible. La administración ha olvidado por completo la lucha contra la especulación haciendo caso omiso al deber de ofrecer suelo y vivienda pública, sabiendo que el desarrollo urbanístico requiere una capacidad de gestión, que ha brillado por su ausencia, y tiempo. Ahora, con los precios a nivel estratosférico, tarde y mal, pretende, a través de intervenir en el mercado, limitar los precios. Ya lo hizo la dictadura de Franco, con resultados conocidos: graves perjuicios para los propietarios, en muchos casos pequeños propietarios, tomados como rehenes por la dictadura para tener calmadas las clases populares y degradación y deterioro del patrimonio urbano, incapaz de rehabilitarse. Se liberalizaron los precios con la ley promovida por Borrell; sin oferta suficiente de vivienda pública, cambió el paisaje urbano y con el tiempo se dispararon los precios.

Los efectos de fijar precios al margen del mercado pueden acarrear consecuencias no deseadas, como el incremento de precios en las zonas no tensionadas o, en Balears, declarar zona tensionada cada isla en su totalidad. En Barcelona, con precios intervenidos por la ley catalana, recurrida, los precios han bajado, según la evaluación del tercer trimestre en 2021 respecto al año anterior un 1,1%, mientras los precios en Sant Adrià de Besós y Sant Cugat han aumentado un 12,9% y un 11% respectivamente. En todo caso, con inseguridad jurídica, atonía en la gestión pública, con el fenómeno de los inquilinos reconvertidos en okupas y la extrema dilatación de los desahucios no se promueve el alquiler, sino la venta.