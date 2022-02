El cáncer es una lucha de todos, pero no todos tenemos las mismas posibilidades frente al cáncer. La frase anterior tal vez de entrada pueda sorprender, pero es un hecho. ¿Sabes que el código postal afecta más que el código genético en la lucha contra la enfermedad? ¿Y que tu tarjeta de crédito crea más desigualdad frente al cáncer que tu tarjeta sanitaria? Estos datos están extraídos del primer informe sobre la inequidad causada por el cáncer en España, realizado por La Asociación Española Contra el Cáncer.

El nivel socioeconómico es uno de los principales factores de desigualdad frente al cáncer. Tanto en los factores de riesgo para padecerlo, como en la capacidad para afrontarlo, podemos decir sin duda que el cáncer es una enfermedad social. Entre gastos directos e indirectos, esta enfermedad provoca un coste económico al 41% de las familias superior a 10.000 euros a lo largo del proceso. Cada año, casi 30.000 personas son diagnosticadas de cáncer en una situación de vulnerabilidad laboral, ya que están en paro, son autónomos o su salario se encuentra por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, lo que hace que estos costes derivados de la enfermedad podrían no ser asumibles por ellas. La población activa femenina es la más afectada ante este factor, ya que más del doble de mujeres que de hombres (25,7% de las mujeres) tienen unos ingresos por su trabajo menores que el Salario Mínimo, lo que puede hacer que los costes económicos derivados del cáncer sean totalmente inasumibles.​

El cáncer constituye un problema de salud de primer orden en Balears. En 2021, se detectaron 6.130 nuevos casos de cáncer en Illes Balears y se estima que 2.273 personas fallecieron en el archipiélago a causa de esta enfermedad durante el mismo período.

Disponemos de mecanismos para mejorar la igualdad de oportunidades frente al cáncer. La primera herramienta es la investigación. De la investigación depende la supervivencia en cáncer, y hemos tenido grandes avances durante los últimos 50 años. Gracias a la investigación, hay un aumento de la supervivencia —3,3 puntos en hombres y 2,6 en mujeres— en un entorno general donde ha crecido la incidencia un 7,2% desde el año 2016. Aun así existe un grupo de cánceres con la supervivencia baja o estancada (páncreas, esófago, hígado, laringe, glioblastomas, estómago o pulmón) para los que hay que impulsar la investigación.

Otra herramienta de equidad frente al cáncer es la lucha contra el tabaco. El 42% de las Comunidades Autónomas, incluida Illes Balears, no protege a la población del humo del tabaco, lo que se traduce en que casi el 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo en espacios públicos. Sabiendo que el tabaco es responsable del 30% de las muertes por cáncer, otro dato preocupante es que 9 de cada 10 fumadores fuma delante de menores. Además, el consumo de tabaco entre personas de estratos más bajos de la sociedad es casi el doble que personas de clase alta; y la exposición diaria al humo del tabaco en espacios cerrados es casi tres veces superior. La prevención es fundamental en la lucha contra el cáncer y desde la Asociación seguimos trabajando para que así sea. Por ello, desde la Asociación en Illes Balears pedimos que no se permita fumar en espacios públicos donde haya menores y, en este sentido, que se amplíe la Ley Antitabaco. Para conseguirlo, hemos reclamado al Govern balear que mantenga la prohibición de fumar en las terrazas de establecimientos de uso público, así como en la vía pública o en espacios al aire libre de uso público cuando no se pueda asegurar el mantenimiento de una distancia mínima, más allá de las medidas restrictivas por la covid-19.

Los programas de diagnóstico precoz constituyen otra gran herramienta en la lucha por la equidad frente al cáncer. Permiten un diagnóstico precoz y la eliminación de lesiones pretumorales, con un beneficio enorme para la población. La reciente decisión de la extensión del programa de diagnóstico precoz de cáncer de colon en Balears es una noticia de gran impacto en la lucha contra el cáncer más frecuente en nuestra población.

El cáncer es una enfermedad social cuyos condicionantes no son inmutables, sino que son modificables. Para acabar con todas las desigualdades frente al cáncer, desde la Asociación pedimos un gran Acuerdo Contra el Cáncer. Únete para que todos tengamos las mismas posibilidades para prevenir la enfermedad y los mismos derechos de acceso a tratamientos, investigación y ayuda. Solo poniéndonos de acuerdo podremos conseguirlo.