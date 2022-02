Les columnes de la plaça

É s un error interpretar tot allò que passa d’una manera racional, com una matemàtica relació de causa-efecte. Hi ha més d’una realitat que desconeixem i que sovint ens sorprèn. Un pot sortir d’un local per una porta de servei per no topar-se amb algú que no vol veure i de cop, en el camí de sortida, trobar-se amb un gran amic que feia molt que no veia. Això no és casualitat, és justament allò que havia d’ocórrer. Cosa semblant em passà l’altre dia. Agaf el cotxe amb la idea d’anar a dinar a un restaurant i el trob tancat. A partir d’aquest moment, malgrat mantenir les meves mans al volant, és l’automòbil qui comanda, enfila cap a la plaça de les Columnes, gira cap el carrer Uetam i aparca a l’únic lloc lliure just davant d’un restaurant xinés.

De sobte, em ve un record molt antic, un dinar amb els meus fills al mateix restaurant, molt de moda en aquella època, on es deia que hi dinaven els xinesos, i amb una carta plena de plats insòlits com l’ensalada de grumers. El local s’havia engrandit, estava estibat de clients locals i els únics xinesos presents eren els cambrers. A la sortida, em top amb un segon record que es materialitza a la plaça, a la terrassa d’un local de cuina àrab on em reunia sovint amb un bon amic que ja fa temps que tancà els ulls a la llum. Un te morú amb herba-sana i una dolça baklava substituïren amb qualitat exòtica els efectes d’una prosaica magdalena. El renou d’obres en el carrer Neredduna tancant el pas al trànsit de vehicles em ressituà a l’actualitat. Veïnats de Pere Garau han impugnat el projecte de l’Ajuntament de convertir la via en un nou espai. Apart de raons legals que desconec, hi ha raons de justícia que sostenen la posició dels qui s’hi oposen. Ulpiano resumí els principis del dret en tres: Viure honradament, no fer mal a l’altre i donar a cadascú allò que es seu. Veiem: L’ajuntament manca de credibilitat en no haver escoltat als afectats que en tenien tot el dret, l’ajuntament perjudica els veïnats d’una amplia zona ofegant de manera irreversible l’única via de respiració del barri afectat amb el centre i l’ajuntament inverteix xifres milionaris en un projecte estètic en detriment d’un barri que té tot el dret a una inversió proporcional que li permeti participar del futur que es mereix. Gratias tibi collega.