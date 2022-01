Dimitir en Downing Street

No hay primer ministro británico conservador que acabe su legislatura ni se presente a la reelección desde que David Cameron cometiera el tremendo error de someter a su país al referéndum sobre el Brexit. Cameron tuvo que dimitir, Theresa May tuvo que dimitir y Boris Johnson parece que se asoma por el mismo precipicio. El Reino Unido, el que fuera uno de los países con mayor estabilidad (poder estabilizador) y liderazgo del viejo continente, desde que abandonara la unión no solo no ha vuelto a ser una potencia internacional, sino que a duras penas consigue llevar las riendas de su política doméstica.

Relacionadas Sánchez se cita para conversar a distancia con Macron este jueves y con Johnson el viernes