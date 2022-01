El problema es el ministerio. ¿Un ministerio de Consumo en España? Llegamos tarde a la industrialización del XIX, entramos con retraso en la sociedad de consumo del XX y no tenemos una relación normal con la compra porque pasamos de la guerra a la miseria, del racionamiento a la inflación de la estabilización y de ahí a un mercado de ventajismo y monopolios, con coches que se esperaban meses, letras, plazos, «pobretón el último» y «a 100 pesetas al mes yo compro el Peñón de Gibraltar». Después de treinta años de no llegar a fin de mes vinieron 20 de «deme dos» y ahora, tras el robo de los bancos, la burbuja inmobiliaria y la devaluación salarial convive el individualismo espabilado de «yo no soy tonto» con el patriotismo de consumo: cambia de coche, la industria lo necesita; veranea aquí, rescata al turismo nacional; España se salva consumiendo: gastad en las tiendas, comed en los restaurantes, bebed en los bares. Autarquía de consumo.

Un ministerio de Consumo se interpreta como ministerio de Consumismo, pero es lo contrario y es normal que choque con Agricultura y con Industria y anormal que callen Sanidad y Medio Ambiente. A mediados de los 70 el consumo responsable (centrado en la producción responsable de ítems de consumo) se organizó para defensa del consumidor en plataformas que llegan a nuestros días pero que parecen sindicalismo de compradores, incomparable con el glamour de los anuncios y los centros comerciales para analfabetos comerciales. El problema del consumo es no tener para consumir, tontolaba. Me recortan la libertad de azúcar. Le gusta el bollicao porque es un niño normal, no le va a gustar el brócoli, notejode; a mí me va quitar un comunista el imbatible chuletón al punto. El mercado es sabio y el consumidor, soberano. Desde ese punto de vista equivocado que confunde consumo y consumismo pareciera que colocar a un comunista en el ministerio del ramo es poner al zorro a cuidar a las gallinas, pero ya vemos que es colocar una gallina en un cercado de zorros.