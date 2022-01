Tiempo o reloj

Temps o rellotge es el título de una canción de Sanjosex que me gusta mucho y que ya tiene varios años. Dice: «Com un ganivet que talla tot un dia enter en trossets. Com si el temps es pogués dividir com si res. És com dir que el temps és un rellotge». Y es que el paso del tiempo es probablemente uno de los temas que más han obsesionado la reflexión filosófica y una señal inequívoca de la condición humana.

En estos casi dos años pandémicos el tiempo ha sufrido también una sacudida, al menos la conciencia del tiempo. Algunas personas que han pasado la enfermedad tienen problemas de memoria, pero al mismo tiempo estamos obligados a contar cuándo fue que coincidiste con X, que ha resultado ser positivo, o cuántos días de confinamiento domiciliario le quedan a Y. Un número de días que, además, las variantes y la necesidad de no detenerlo todo de nuevo hacen variables. Ya hace tiempo que las estaciones del año no están tan marcadas como solían y que el cambio climático está impactando en nuestro día a día (¿habéis visto las mimosas en flor?). Todavía con el roscón de Reyes en digestión veo en el diario del día siguiente un anuncio del carnaval de no recuerdo qué población. ¡Qué manía por quemar etapas! Y, sin embargo, hay un tiempo fuera del reloj y que es diferente en cada uno para digerir lo que vivimos. Ante su cuadro Auschwitz, 2.10.1944, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, me pregunto cómo debió vivir el paso del tiempo la pintora austriaca Ceika Stojka. Gitana superviviente de tres campos de concentración nazis, no fue hasta 40 años después que empezó a canalizar su experiencia a través del arte. Conmueve el estilo que adoptó, más propio de los 10 años que tenía entonces que los de una persona adulta. Lejos de querer parecer naíf, supongo que intentaba recuperar el tiempo perdido de la infancia y al mismo tiempo evidenciar lo que sus ojos vieron y lo que muchos quisieron esconder. «Com si el temps es pogués dividir com si res».