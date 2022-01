Hoja de calendario | ‘Fastidiar’ a los no vacunados

El francés Macron, que actualmente preside la Unión Europea y que habrá de pasar este año por las urnas, ha realizado afirmaciones que comparte una gran parte de la sociedad comunitaria. Según el jefe del Estado francés, «en la democracia, el peor enemigo es la mentira y la idiotez», en alusión a las teorías conspirativas que circulan y que aseguran que la vacuna sería el arma secreta de no se sabe bien qué sectas perversas que quieren dominar el mundo. Reconoció que la vacunación obligatoria no procede porque obligaría a imponer duras sanciones, y que la mejor alternativa, por tanto, consiste en complicar la vida a los no inmunizados, haciendo muy difíciles sus actividades cotidianas y sociales. «A los no vacunados, de verdad, lo que quiero es fastidiarles –afirmó–. Y lo continuaremos haciendo hasta el final. Es la estrategia». Utilizó el término coloquial «emmerder» que tiene un sentido más categórico que ‘fastidiar’.

La democracia se encasquilla cuando se cometen abusos de las libertades. Y no hay libertad real si no se impide que quien está enfrente no limite la suya cuando colisiona con la nuestra. No debería tolerarse por tanto que quien se niega a vacunarse, una acción que equivale a aceptar el dictamen racional de la ciencia en este asunto, contagie impunemente a los demás que sí se han vacunado, y que financian a escote el sistema sanitario que deberá atender a los escépticos, mediante el que evidentemente es un gasto innecesario. Estamos viendo cómo una democracia joven y sencilla, la australiana, está dando una lección el mundo cerrando las puertas del país al gran tenista Djokovic, primero en el ranking de la ATP, porque no se ha querido vacunar. Con la misma naturalidad, los europeos deberíamos vetar la entrada de los no vacunados a todos los lugares de reunión donde su presencia puede ser una bomba contaminante.