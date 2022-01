Desde el siglo XX | La miseria moral de Martínez Almeida, portavoz nacional del PP

Se puede apostar con escasísimo riesgo a que José Luis Martínez Almeida, dicharachero alcalde de Madrid, portavoz nacional del PP, enemigo íntimo de Isabel Díaz Ayuso, celebrado bufón de las derechas de la capital de las Españas, no ha leído nada de Almudena Grandes. No se adquiere obligación alguna de enfrascarse en tales onerosos menesteres. Martínez Almeida tiene obligaciones acuciantes a las que atender que le restan tiempo para dedicarlo a la lectura de una novelista reconocidamente «roja», autora de libros que dibujan lo que fue el Madrid de los vencidos en la Guerra Civil. Almeida ignora los valores literarios de la escritora, que los posee; de lo contrario no podría haber sido traducida a 60 idiomas. También puede no gustar, considerar que sus novelas son de parte, escoradas nítidamente hacia la izquierda. El Nobel Camilo José Cela fue inequívocamente hombre de derechas, lo que no le impidió ser el autor de una obra fundamental de la novela del siglo XX en castellano, La Colmena, entre otras de parecido calibre. No sé de ningún político que negociara alguno de los reconocimientos que recibió a cambio de aprobar unos presupuestos. Es lo que ha hecho el atrabiliario alcalde de Madrid, que, además, ha tenido la osadía de llamar «personaje», utilizando el adjetivo despectivamente, a Almudena Grandes, a la que considera no adecuada para ser proclamada «hija predilecta», distinción que sí han merecido Julio Iglesias y el confeso acosador a la par que extraordinario tenor Plácido Domingo. Las distinciones no se ajustan demasiadas veces a los merecimientos de sus destinatarios. Con ellas y ellos se hace política de muy baja estofa.

Lo que hasta hoy no había sucedido es que el alcalde de Madrid o de cualquier ciudad española mercadeara con tanta indecencia con los honores como lo ha hecho Martínez Almeida. Es más, no ha ocurrido que, acto seguido, entonando contrito arrepentimiento para no desairar a la extrema derecha, que lo pone mirando hacia ya se sabe dónde (políticamente, se entiende), asegure que Almudena Grandes no debería ser hija predilecta, y que si acepta lo que para él constituye batracio de difícil digestión es para salvar sus presupuestos. Nauseabundo mercadeo. En primer lugar, exhibe la miseria moral del alcalde y, después, el lamentable comportamiento de los tres concejales supuestamente afectos a la exalcaldesa Manuela Carmena, que aceptan entrar en tal trapicheo. El resultado es que se enfanga la política todavía más de lo que lo está en tiempos tan convulsos, tan recios, como los que nos está tocando vivir. De lo acaecido se desprende lección que debe ser memorizada: las derechas españolas, al menos las madrileñas, que operan con un desacomplejamiento, enguerra cultural se llama ahora, bebiendo de las ubres de la derecha trumpista norteamericana, desprecian la cultura, les importa un soberano bledo. No se hacía hija predilecta a Almudena Grandes cuando se propuso por una única razón: era roja a rematar. Los de Vox jamás han leído una de sus novelas. El 99 por ciento de los concejales del PP tampoco. Las novelas rojas de una roja que dibuja la desazón, el malvivir, de los vencidos, carece para ellos de interés, no hay que perderse en lecturas nocivas para el espíritu; para fortalecerlo las hay recomendables, autores que sí deben ser homenajeados como buenos españoles; por algo en el nomenclátor de Madrid sigue vigente la calle División Azul o José Millán-Astray, entre otras muchas que recuerdan a inolvidables pretéritos tiempos. José Luis Martínez Almeida es esencialmente un pobre hombre. Alguien notablemente incapacitado para los cargos que desempeña. Que sea alcalde de Madrid es contingencia desafortunada, resultado de las decisiones, nunca gratuitas, de la extrema derecha y de la que un día apareció como proyecto de partido pretendidamente liberal, que nunca fue tal, fenecido sin pompa. En cuanto a su cargo de portavoz nacional del PP, ofende a la inteligencia; también acontece en el caso de Pablo Casado.