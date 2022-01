Mirar a dalt

L’exercici del poder té diversos fonaments que n’expliquen l’efectivitat. Val a dir, d’entrada, que quan algú o alguna institució té poder és perquè algú altre està disposat o obligat a obeir-lo. Per tant, el primer fonament del poder és l’obediència dels ciutadans, voluntària o producte de la coacció. L’obediència, afegiríem, gairebé mai és voluntària, sinó resultat de la imposició. El correlat és que, si l’ordre o la disposició és desatesa perquè el destinatari individual del manament omet obeir-la, el poder tindrà arguments coactius per reprendre el desobedient i obligar-lo a obeir. Però, per contra, si la desobediència és col·lectiva i el qüestionament a les ordres és general o massiu, el poder entrarà en oberta i, potser —potser—, irresoluble fallida.

Un segon fonament del poder, vinculat al primer, és la por. Por del càstig i de la repressió, por de la marginació social i de l’estigmatització. Por, en definitiva, de l’afectació dels béns i drets de qui contradiu el poder. Que no és poc. Perquè, si dissentir del poder ha de suposar potencialment la pèrdua de la llibertat, del bon crèdit i dels béns materials, la por estarà justificada. Com ho estarà, justificada, la inhibició de l’exercici de la dissidència i la retracció de la protesta i de la contestació. Tanmateix, també aquest instrument de domini, la por, té fuites. Té fuites quan el poder s’enfronta a esperits indòmits que, senzillament, li posen en relleu que no el temen. És aquella màxima tan coneguda que s’enuncia com: si jo no tinc por, tu ja no tens poder (sentència atribuïda a Sèneca que li hauria servit per interpel·lar Neró).

El tercer i, en certa manera —només en certa manera—, nou fonament del poder és la mentida, la manipulació i la tergiversació dels fets. Instruments emparats, no cal ni dir-ho, en l’enorme capacitat del poder per fer arribar els seus missatges a cada cervell a través dels moderns mitjans de comunicació, que s’erigeixen en col·laboradors imprescindibles de la desfeta. La capacitat de penetració del missatge fals s’eleva a una categoria essencial amb la finalitat, normalment aconseguida, de condormir la consciència crítica dels ciutadans. Tal vegada passarà que els ciutadans no sàpiguen, no puguin o no vulguin fer altra cosa, però de comú s’estimaran molt més acceptar la falsedat per venir precisament d’on ve —del poder— que no pas invertir energies a cercar una interpretació alternativa que divergeixi de l’oficial. Les versions oficials, així doncs, s’imposen amb summa facilitat, fins i tot en contra de les evidències més aclaparadores.

Si necessitéssim aprofundir en aquesta idea gens abstracta de la derrota de la veritat a mans de la mentida i la desinformació promogudes des del poder i avalades pels mitjans, recorreríem, posem per cas, a Hannah Arendt, que teoritzà acuradament al respecte. Més assequible, emperò, ens seria veure el film Don’t Look Up (No mires arriba), dirigit per Adam Mckay, 2021. Precaució perquè no és una pel·lícula que s’hagi d’emmarcar dins la classe de les apocalíptiques, com alguna crítica simplista s’ha apressat a afirmar. Ans al contrari, l’apocalipsi per venir és només el pretext que ofereix el director per retratar, amb ironia i sarcasme prou intel·ligents, la manera com des del poder s’ignoren, es ridiculitzen o es tergiversen les realitats que incomoden els governants i els grans poders econòmics. Els incomoden només perquè els alteren els plans i qüestionen els estatus respectius. De manera que si els científics demostren que un meteorit es dirigeix cap a la Terra per posar fi a la civilització, allò que cal fer és ignorar-ho, no mirar a dalt (la fictícia presidenta dels EUA du una gorra amb aquest lema: Don’t look up). Doncs això, es tracta d’això, de no mirar ni a dalt ni enlloc. De creure i fer bondat. Però, per descomptat, quan l’evidència s’imposi i el meteorit sigui a tocar, els poderosos hauran salvat la pròpia pell.

Al cap i a la fi, la veritat molesta, i com que molesta, se la combat. De fet, els ciutadans estan educats per viure en un món caracteritzat per la submissió acrítica als discursos i versions oficials. Aquesta submissió facilita la vida i evita els conflictes perquè ja hem vist que el poder té instruments prou eficients per tornar les coses al lloc que toca. És el que els ha passat, per exemple, a Julian Assange o Edward Snowden, que per revelar els manejos intolerables dels serveis secrets americans tenen seriosament compromesa la llibertat personal. Amb la passivitat, valgui a dir-ho, del món sencer. O és el que ha passat i passa, sense anar més lluny, amb el cas Gürtel, un entramat enorme de corrupció en el si del PP que col·lecciona relats delictius d’abast ampli que es declaren cada dia en el judici sense que cap instància policial o judicial mogui un dit per investigar-ho. És allò que, si no es parla del que sigui, és com si deixés d’existir.

Un cas molt més proper de la consagració de la mentida institucional com a procediment d’exercici del poder ens la proporciona la Sentència del Tribunal Suprem de 14 d’octubre de 2019, que condemnà els líders polítics i socials catalans a penes de presó i inhabilitació que anaven dels 9 als 13 anys. Es tracta d’unes condemnes construïdes sobre artificis dialèctics del tot buits perquè els condemnats no varen incórrer en cap actuació que pogués encabir-se en el Codi penal i perquè en el curs de la instrucció i en el judici mateix es conculcaren un bon grapat dels seus drets fonamentals. Però el que importa destacar ara i aquí és que el poder, amb la complicitat d’uns mitjans periodístics més que afins, ha guanyat en aquest aspecte la batalla de la informació, almenys de forma momentània. La batalla per aconseguir el domini d’un relat que ha fet passar per just i equànime allò que no era altra cosa que un acte de venjança i la materialització de la injustícia sense miraments.

És possible —i, des de la perspectiva democràtica, del tot desitjable— que enguany mateix els tribunals europeus resolguin el contenciós català i acabin de posar en evidència el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional i els seus impenitents aduladors i corifeus. Tanmateix, si això s’esdevé, no està garantit en absolut que el poder mudi de relat. Pot succeir molt bé que s’imposi el silenci o una nova tergiversació dels fets abans, molt abans, de gosar mirar el cel i admetre que un meteorit està a punt de fer miques la gran mentida.