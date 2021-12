31D, una diada de Mallorca per a la reflexió

Mallorquins i mallorquines avui feim festa. Celebram la nostra Diada. El darrer dia de l’any 1229, Jaume I el Conqueridor va entrar a la Madina Mayurqa musulmana. Avui recordam aquesta fita amb la Festa de l’Estendard a la plaça de Cort de Ciutat. Els símbols, la història, el passat comú i, sobretot, el mateix marc físic ens uneix i ens relaciona, ens condiciona i ens confereix un caràcter i una identitat úniques i inconfusibles. Som de Mallorca i ho reivindicam avui, amb passió i seny, amb orgull i serenor.

Però tot i ser rellevants, els símbols, la història i el passat comú no ho són tot. Ni tan sols la nostra condició insular. La condició de ser poble l’atorga la gent, la nostra gent. El factor humà determina decisivament el destí comú d’una comunitat. Mallorquins siau qui sou, nascuts aquí o allà, mallorquins ho som tots.

Res recompensa més en l’exercici de la meva responsabilitat al Consell de Mallorca que saber que servim amb eficàcia i dedicació l’interès general del nostre poble. I això és així cada dia, però es posa especialment de manifest quan les circumstàncies extraordinàries exigeixen conductes exemplars. Com en el cas del comportament social impecable que el poble de Mallorca ha demostrat davant una calamitat pública com la pandèmia a la qual encara avui feim front. El meu agraïment és i serà infinit per poder correspondre a la solidaritat, al sacrifici i a la generositat de la nostra societat civil en la manera com ha afrontat les privacions socials, sanitàries i econòmiques que ens ha deixat el virus. Una lliçó de comportament cívic que em commou i que recordaré sempre.

Aquest és el meu poble, la societat per la qual val la pena lluitar. Perquè és la gent la que umpl de contingut la celebració de la Diada. Ni els blasons ni els escuts ni les banderes, que en tot cas ens identifiquen, que respectam i honoram. Però la Diada és de la gent de Mallorca, que sent Mallorca. Que se sent de Mallorca.

Els premis de la Diada que atorga el Consell, les medalles d’or, els Jaume II i les declaracions de fills predilectes que vàrem tenir l’ocasió de lliurar el passat dia 17, distingeixen precisament aquests exemples d’excel·lència. Conductes i trajectòries exemplars que destaquen entre nosaltres.

Però tot aquest edifici social enorme que hem estat capaços de bastir a Mallorca no pot viure d’inèrcies. Perquè els perills latents són presents. Els populismes totalitaris amenacen la nostra convivència, perquè precisament poden inocular un virus més mortífer que el de la pandèmia: el retrocés en els drets i en les prestacions de l’estat del benestar i la desaparició de les llibertats civils i individuals que hem conquerit essencialment durant els darrers 40 anys i que conformen el substrat elemental del nostre estat social i democràtic de dret. En altres paraules, la desigualtat, l’odi i la confrontació social.

Per això, amb motiu de la celebració de la Diada de Mallorca, us convid a participar activament en la defensa dels nostres valors democràtics i de les institucions que ens representen com un tresor que hem de seguir llegant a les pròximes generacions. Reforcem allò que ens uneix mentre trobam vies d’acord per a les coses en què no coincidim, amb el debat i la confrontació d’idees i el respecte a les regles del joc democràtic.