Desde el siglo XX | El «coño» de Pablo Casado constata pánico e impotencia

Para soltar tacos se requiere autenticidad (la del Nobel Camilo José Cela), de la que carece Pablo Casado. El adocenado petimetre que preside el PP, zarandeado por Isabel Díaz Ayuso y Vox, ha perdido los papeles. Nunca los ha tenido. Espetar en el Congreso de los Diputados «qué coño ha de pasar» al presidente del Gobierno, mezclando tan falsa como soezmente el debate sobre las lenguas, inundaciones del Ebro, pandemia, abusos del que es acusado el exmarido de la vicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra y cualquier miseria a su alcance, exhibe la futilidad de un político que está precipitando al partido conservador hacia posiciones de extrema derecha entrando en abierta competición con Vox. No hace falta recordar lo de que entre el original y la copia, se impone el primero. El pánico que atenaza al PP se hizo evidente atendiendo a la reacción de los diputados del PP acogiendo el impresentable «coño» de su líder con cerrada salva de aplausos y estentóreos «muy bien». Que las derechas se han echado al monte no es novedad. Están en él desde casi el inicio de la legislatura. Sucede que, además de habitarlo, convierten la política española (eficazmente ayudados por los independentistas catalanes y ciertas izquierdas rematadamente irresponsables) en sucesión de refriegas arrabaleras que rememoran el ambiente que se respiró en España en la primavera de 1936. Precisemos: no se anuncian catástrofes que no se darán, porque no pueden producirse (Unión Europea, Alianza Atlántica son impenetrable red de seguridad), pero sí se llegará raudo a crear situación irrespirable, a vernos abocados a que en las próximas elecciones generales la radicalización augure serios encontronazos. No serán elecciones cualesquiera; además de pronosticar altísima participación en ambos lados, se anticipa previsible cuestionamiento de los resultados si las izquierdas acompañadas de los nacionalistas vuelven a obtener mayoría parlamentaria. Estamos pudriendo el sistema a marchas forzadas.

Pablo Casado ve que van a por él sin tapujos: Isabel Díaz Ayuso lo desafía abiertamente. Entiende que para sobrevivir ha de emular a Vox. Estrategia que conduce, reiterémoslo, a la progresiva sustitución de lo que ha sido el PP por lo que es Vox. La extrema derecha puede sentirse satisfecha: va obteniendo sus objetivos; tiene en Casado magnífico aliado que no se entera de que lo es. En Europa la derecha conservadora que se ha solapado con la extrema derecha ha sido descuartizada. En Francia lo han padecido los Republicanos, el partido fundado por el general De Gaulle, ahora, a la desesperada, bregan por retornar a los orígenes. En Italia ha desaparecido: está La liga y los Hermanos de Italia, que pelean por ser más fascistas. En Inglaterra el partido conservador vive horas muy convulsas. En Polonia y Hungría las derechas democráticas, en la oposición, pugnan por volver a pintar algo aliándose con las fuerzas progresistas con el propósito de desbancar a las extremas derechas gobernantes. ¿Qué sucederá en España? Con un dirigente como Pablo Casado el PP parece abocado a un desguace ideológico controlado por Vox y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casado vive en perpetua agonía. Nunca ha conseguido solidificarse como líder indiscutido. Le faltan mimbres para ello. Carece de la vitola que solo obtienen los muy bregados con fortuna (caso de Pedro Sánchez) o los que disponen de hondura. ¿Quién es el presidente del PP? Cada vez se asemeja más a aquel pobre hombre llamado Antonio Hernández Mancha, que sustituyó a Manuel Fraga hacia finales de la década de los 80 del pasado siglo. Fraga, al ver la hecatombe que producía su liderazgo, lo fulminó sin misericordia. Llegó Aznar, que afirma que Díaz Ayuso es la más querida.