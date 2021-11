Geopolítica básica

La decisión de EE UU de conformar una alianza militar con Australia y con el Reino Unido forma parte de la nueva geopolítica de EE UU para confrontar sus intereses a los de China como objetivo principal. Y lo es no sólo en la parte económica sino geoestratégica. Del mismo modo el continente africano será el punto de encuentro de las grandes potencias y ya se están situando las piezas del ajedrez en el panorama del dominio mundial tanto por sus recursos naturales como por los intereses estratégicos políticos que ello encierra. Las grandes potencias tradicionales, antes metrópolis, se sitúan en sus antiguas colonias, pero ahora lo hacen «teóricamente» en el plano de igualdad y colaboración política y económica, aunque los objetivos sigan siendo los mismos. En el tablero africano, no obstante, ha aparecido un nuevo actor que no es otro que China.

El alejamiento de EE UU de Europa no debe sorprendernos en tanto en cuanto Trump ya venía advirtiendo a Europa y a sus miembros de la OTAN de que debían aportar mucha más inversión en gasto militar que la que aportaban y que EE UU no iba a ser el paraguas para Europa como hasta la fecha venía sucediendo. Ahora está Biden, pero lo que a veces olvidamos es que para según qué cuestiones Estados Unidos es la misma sea un demócrata o un republicano su Presidente.

Francia ha sido uno de los más perjudicados con esta alianza, sobre todo en la parte económica, teniendo en cuenta que Australia había firmado con Francia un preacuerdo para la construcción por esta de submarinos para aquella por un importe de más de 50 mil millones de euros. Sin embargo, EE UU, con esta alianza, no solo busca a sus aliados naturales de siempre, aquellos que siempre han sido leales en los intereses conjuntos, sino un cambio estratégico en sus planteamientos geopolíticos.

Francia es evidente que se siente traicionada y dañada económicamente, sin embargo, esto debería hacer reflexionar a Europa, en el sentido de que EE UU nunca ha tenido amigos y sí aliados interesados. Ello refuerza mucho más la necesidad de que la Unión Europea se plantee ya conformar ese euro-ejército en serio de una vez por todas, y su política exterior de acorde a sus intereses y a la actual situación mundial. Para EE UU en estos momentos lo importante es China; para Europa aún está por conocerse. Es conveniente al hablar de temas, no hacer un totum revolutum con todas las circunstancias concurrentes pues perdemos, a mi modo de ver, la perspectiva. Me refiero a lo ocurrido recientemente en Afganistán.

Al término de la Segunda Guerra Mundial el mundo quedó dividido en dos grandes bloques, perfectamente diferenciados. El bloque occidental, liderado por EE UU y el bloque ruso con todos sus países satélites, o sea la URSS. El bloque soviético conforma el Pacto de Varsovia y para defenderse de él se crea la OTAN. Esta última ha estado, y aún lo está, nutrida en su mayor proporción por EE UU, pues esta nación es la que posee mayor gasto militar. Disuelta la URSS, también desaparece el Pacto de Varsovia, manteniéndose sin embargo la OTAN. Esta ha sido utilizada por la ONU en muchas ocasiones, en distintos países, basándose en motivos de carácter humanitario, aunque fueran trasfondos de otro tipo.

En el caso de Afganistán, bajo el paraguas de la ONU y la OTAN como en otros casos, EE UU es el que ha llevado la mayor carga, tanto económica como humana. La petición de EE UU a todos los países aliados europeos de que debían aumentar su gasto militar ha sido constante. A España también. Esto es absolutamente factible, basta que se quiera y punto. Esta petición no ha obtenido muchos resultados ni en España ni en el resto, porque egoístamente papá EE UU era el paraguas militar mundial. Pero esto ya se va terminando.

A EE UU y más concretamente a Biden le es imputable la desastrosa retirada que ha organizado, nefasta e incomprensible en esa nación. EE UU no está exento de errores, como todos los países, sin embargo, una retirada que ya estaba pactada no ha podido hacerse peor. Trump no ha desaprovechado la oportunidad de llamar a Biden inútil y ha calificado igualmente de desastrosa esta retirada.

No obstante, entender completamente lo que ha ocurrido en Afganistán no es posible, salvo que hubiéramos podido estar dentro de la Administración Biden.

Sin embargo, también ha surgido críticas de Europa, pero nacen de una absoluta hipocresía por lo anteriormente relatado. ¿Dónde está ese euro-ejército que fuera capaz de hacer lo que EE UU hace? ¿Dónde está ese compromiso europeo de poseer un Ejército con la fuerza suficiente de paliar la ausencia americana? En ningún sitio, pero sobre todo porque no hay voluntad política y seguramente porque la sociedad y la opinión pública se echarían encima criticando el gasto militar necesario.

Europa puede hacer lo que quiera, pero bajo mi punto de vista España debería aumentar su gasto militar, armarse, dotarse de un Ejército mucho más potente, moderno y disuasorio del que dispone. Y debería ser así, porque el devenir futuro del tablero geoestratégico mundial es muy incierto y voluble y las necesidades geopolíticas y estratégicas más trascendentales en este mundo cada vez más cambiante e inestable se hacen cada vez más necesarias. La situación geográfica de España, su compromiso en la estabilidad y paz mundial, las «nuevas amenazas» del terrorismo internacional, su participación en misiones internacionales y su relevancia en el concierto internacional así lo exigen.

Como dicen las conocidas expresiones, por si las moscas y para no esperar a que nadie nos saque las castañas del fuego.

«La guerra es la política continuada por otros medios», Clausewitz.