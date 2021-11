Contradiccions... i eleccions

«Un príncep savi no hauria de complir la seva promesa quan aquest compliment seria perjudicial per a ell i els motius que l’han determinat a prometre ja no existeixen».

El Príncep, cap XVIII. Nicola Maquiavel.

Tots sabem que la hipocresia és una de les arts que més ha de saber dominar un bon polític. Com molt bé va escriure el florentí Maquiavel, el governant que en faci un ús raonable d’aquesta podrà detentar molts d’anys el poder. Qui n’abusi, podria tenir els dies comptats.

No sembla però que els actuals electes al Parlament de les Illes Balears apliquin correctament el que el genial diplomàtic renaixentista escrigué fa mig mig mil·lenni. Com a mínim, pel que fa a la mesura del que es diu i el es fa realment.

Dic això després de sentir a gran part de la classe política queixar-se de la poca eficiència de les retallades de personal del Govern. Raonaven impecablement «que en temps de crisi, aquest Govern havia d’haver donat exemple». Probablement tots haguéssim signat aquestes belles paraules...si no fos perquè venien dels mateixos que varen votar tres vegades no reduir-se el sou durant els mesos més durs de la pandèmia. Ni una paga extra varen perdonar Ses Senyories. Quan a altres parlaments autonòmics ho feren sense cap tipus de problema. Ja veurem si a la tramitació dels Pressupostos de la cambra d’enguany veurem algun tipus de solidaritat. Vull pensar que, efectivament, hi serà. Ho veurem?

Però les contradiccions no tan sols arriben als temes dineraris. Afecten a tots els àmbits. Es nota que les eleccions no són lluny. Que les ganes de desgastar han crescut de manera notòria, sigui al preu que sigui. Com llegir un article on es denuncia que la Delegació del Govern oculta «el problema de raíz de la emigración». Segons l’autora, la qüestió és el baix nombre d’efectius policials a Mallorca. Sorprenent, quan tots els especialistes en Geografia Humana demostren amb dades que la qüestió no és la barrera que pugui posar Europa a les seves fronteres. Sinó la inversió que el Primer Món pugui fer al Tercer per a aturar dit flux migratori. Però potser aquest paràmetre no serveix per l’objectiu de l’escrit. Per tant, s’obvia el que és elemental: que amb ocupació en origen ( i sense corrupció, tot sia dit ) probablement no hi hagués hagut cap segrest aeri a Son Sant Joan.

Una altra mostra de doble llenguatge el trobem en la gestió que fa aquest Govern en quan als permisos per a instal·lar estacions solars. Un es pregunta fins on arribarà el doble llenguatge de la sostenibilitat en temps de la COP26: som capaços de fer de les Illes una immensa taca negra enmig del Mediterrani en comptes de potenciar l’autoconsum, tal com s’ha fet a Xipre. Sembla - tan sols sembla - que hi han sil·licis «bons» i que no ho són tant. Plaques que malgrat estar projectades en paradisos agrícoles es faran...i d’altres que malgrat ser-ho en zones fortament humanitzades, no. Projectes que s’han aprovat sense diners al darrera - una cosa insòlita, si em permeten - i uns altres que, malgrat tenir una de les companyies amb més liquiditat d’Espanya, no. Horts solars que s’aproven a ca un altri en una superficie mínima - 4,8ha, ja veurem la seva rendibilitat - i d’altres, amb una escalabilitat molt superior, no. No obstant, els mateixos que defensen la lluita contra el canvi climàtic com a «lluita inaplaçable» - tret de la web de la CAIB - consideren més important que uns veïns segueixin ocupant una propietat privada que la propietat ( que és la que paga els impostos ) hi pugui produir energia neta a gran escala. La pregunta és quins arguments donarà l’advocacia de la Comunitat davant la més que probable demanda de l’empresa promotora.

Per acabar, faria molt bé aquest Govern en recapitular set anys enrere. Tot recordant que una de les raons per les quals va assolir el poder va ser la mobilització provinent de les aules. En un moviment impecablement cívic i vestit de verd. No fos cas que, tal com va avisar el mateix Maquiavel «Els homes oblidin amb major rapidesa la mort de son pare que la pèrdua del seu patrimoni»...i els votants no se’n recordin d’introduir segons quina papereta. Coses de les contradiccions abans de les eleccions.